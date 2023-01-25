Seydikemer Belediye Başkanı Otgöz’den deprem açıklaması: Kriz merkezi kuruldu, herhangi bir olumsuzluk yok

"Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre Seydikemer açıklarında bugün saat 15.37'de 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlçede kısa süreli paniğe neden olan deprem de herhangi bir can kaybı yaşanmazken, yetkililer herhangi bir olumsuz durumun yaşanmadığını belirttiler.

Seydikemer Kaymakamlığı ve Seydikemer Belediye tarafından yaşanan deprem sonrası kriz masası kuruldu. İlçedeki tüm mahalle muhtarlarıyla iletişime geçen kriz masası yetkilileri, tüm ilçede tarama yapıyor. Şu ana kadar edinilen bilgilere göre herhangi bir olumsuz duruma rastlanmazken can kaybının yaşanmaması sevindirdi.

Seydikemer Belediye Başkanı Yakup Otgöz, yaptığı açıklamada; "Seydikemer merkezimizde meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan edindiğimiz bilgilere göre depremin büyüklüğü 5.4'tür. Deprem sonrası Seydikemer Kaymakamlığımız koordinesinde kriz masası oluşturulmuş, ekiplerimiz tüm mahalle muhtarlarımızla iletişime geçmiştir. Depremde ilçemizde çok şükür herhangi bir olumsuz durum yaşanmamıştır. Çok şükür can kaybı da yaşanmamıştır. Belediye ekiplerimiz, kriz masasında çalışmalarına devam etmektedirler. Tüm birimlerimizle yaşanacak olumsuz bir duruma karşı tedbirlerimizi aldık. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim, ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin." İfadelerini kullandı.