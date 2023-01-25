Haberler Yaşam Haberleri Seydikemer Belediye Başkanı Otgöz'den deprem açıklaması: Kriz merkezi kuruldu, herhangi bir olumsuzluk yok
Giriş Tarihi: 25.1.2023 18:25

Seydikemer Belediye Başkanı Otgöz'den deprem açıklaması: Kriz merkezi kuruldu, herhangi bir olumsuzluk yok

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde 5.4 büyüklüğünde meydana gelen ve çevre ilçelerinde de hissedilen depremin ardından açıklama yapan Seydikemer Belediye Başkanı Yakup Otgöz, ilçede kriz merkezinin kurulduğunu, herhangi bir olumsuz durumun yaşanmadığını kaydetti.

Erdoğan CANKUŞ
Seydikemer Belediye Başkanı Otgöz’den deprem açıklaması: Kriz merkezi kuruldu, herhangi bir olumsuzluk yok

"Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre Seydikemer açıklarında bugün saat 15.37'de 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlçede kısa süreli paniğe neden olan deprem de herhangi bir can kaybı yaşanmazken, yetkililer herhangi bir olumsuz durumun yaşanmadığını belirttiler.

Seydikemer Kaymakamlığı ve Seydikemer Belediye tarafından yaşanan deprem sonrası kriz masası kuruldu. İlçedeki tüm mahalle muhtarlarıyla iletişime geçen kriz masası yetkilileri, tüm ilçede tarama yapıyor. Şu ana kadar edinilen bilgilere göre herhangi bir olumsuz duruma rastlanmazken can kaybının yaşanmaması sevindirdi.

Seydikemer Belediye Başkanı Yakup Otgöz, yaptığı açıklamada; "Seydikemer merkezimizde meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan edindiğimiz bilgilere göre depremin büyüklüğü 5.4'tür. Deprem sonrası Seydikemer Kaymakamlığımız koordinesinde kriz masası oluşturulmuş, ekiplerimiz tüm mahalle muhtarlarımızla iletişime geçmiştir. Depremde ilçemizde çok şükür herhangi bir olumsuz durum yaşanmamıştır. Çok şükür can kaybı da yaşanmamıştır. Belediye ekiplerimiz, kriz masasında çalışmalarına devam etmektedirler. Tüm birimlerimizle yaşanacak olumsuz bir duruma karşı tedbirlerimizi aldık. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim, ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin." İfadelerini kullandı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Ayşenur Arslan canlı yayında SABAH ve A Haber'den özür diledi: Karne hediyesi et olayında trollenmişiz! Yüzüm kızardı
SON DAKİKA: Muğla'da şiddetli deprem! İzmir, Antalya, Aydın, Denizli ve Mersin deprem ile sarsıldı (Son depremler)
SON DAKİKA: Maaş farkları için tarih belli oldu: Emekli sandığı kapsamında malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı...
Habertürk TV'deki 'Karne hediyesi et' yalanında yeni gelişme! Ham görüntüler ortaya çıktı: Muhabirden bilinçli yönlendirme
SON DAKİKA: Bakan Nebati'den vergi affı ile borç yapılandırması açıklaması! Vade 4 yıl, peşinata yüzde 10 indirim!
CHP'li başkandan eski şoförüne kıyak! Belediye çalışanlarını canından bezdirdi
SON DAKİKA: Bakan Bilgin'den EYT, bütçe ve Meclis açıklaması!
CHP'li gazeteci Enver Aysever'den İmamoğlu'nun 'Anadolu turu'na sert tepki: Artık İstanbul'da otur
Son dakika: Başörtüsü düzenlemesinde yeni gelişme: Anayasa değişikliği teklifi, TBMM Anayasa Komisyonunda kabul edildi
Kaftancıoğlu da kavgaya daldı
ARKADAŞINA GÖNDER
Seydikemer Belediye Başkanı Otgöz'den deprem açıklaması: Kriz merkezi kuruldu, herhangi bir olumsuzluk yok
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA