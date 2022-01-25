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Giriş Tarihi: 25.1.2022 20:48 Son Güncelleme: 25.1.2022 22:18

Seydikemer’de can dostlar unutulmadı

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Seydikemer’de can dostlar unutulmadı

Seydikemer Belediyesi, etkili kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan can dostları unutmadı. Belediye ekipleri, sokak hayvanları için belirli noktalara yiyecek bıraktı.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü, Muğla genelinde kar yağışı beklendiğini duyurdu. Uyarının ardından Muğla'nın ilçelerinde kar yağışı başladı. Gecenin ilerleyen saatlerinde etkisini artıran yağıştan dolayı kar kalınlığı arttı. Yağış belli aralıklarla sabah saatlerine kadar sürdü. Muğla'nın bazı bölgelerinde kar nedeniyle yollar ulaşıma kapandı. Ekiplerin çalışmasıyla kapanan yollar tekrar ulaşıma açıldı. Seydikemer Belediyesi, kar nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını unutmadı. Belediye ekipleri belirli noktalara sokak hayvanları için yiyecek bıraktı. Konuyla ilgili Seydikemer Belediyesinden yapılan açıklamada, "Soğuk ve kar yağışlı havada yiyecek bulmakta zorlanan sevimli dostlarımızı unutmadık. İlçe genelindeki besleme noktalarımıza mama dağıtımı yaptık. Sizler de pencere önlerine, balkon kenarlarına ve uygun alanlara 1 kap yemek koymayı unutmayın" ifadelerine yer verildi.

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Seydikemer’de can dostlar unutulmadı
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