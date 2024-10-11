Seydikemer’de çobanlar suya kavuştu

Muğla'nın Seydikemer İlçesi Dere Mahallesi'nde hayvancılıkla uğraşan vatandaşların yıllardır yaşadığı su sorununa, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından çözüm getirildi. Dere Mahallesi'nin bin 700 rakımdaki Çiftlik Mevkiinde tahsis işlemleri tamamlanan mera alanında "Islah ve Amenajman" çalışması başlatan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, civar köylerde yaşayan vatandaşların su sorununa çözüm bulmak ve hayvanların içme suyu ihtiyacını giderebilmek amacıyla sondaj kuyusu çalışmasını da eş zamanlı olarak gerçekleştirmeye başladı. 108 metrede suya ulaşan ekipler, kangal borular aracılığıyla suyu ıslah projesi kapsamında yapılan beton sıvatlara ulaştırdı.

MERA ALANLARININ BÜYÜKLÜĞÜ ÜÇ KATINA ÇIKTI

Projenin tamamlanması ile birlikte Çiftlik Mevkii ve civarında çobanlık yapan yaklaşık 30 yetiştiricinin bu hizmetten faydalanabileceğini belirten İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, "Muğla kırsalında, hayvancılık yararına ot veriminin ve kalitesinin artırılması yönündeki projelerimizi, çok yönlü olarak yürütüyoruz. Mera alanlarında çoban evleri, gölgelikler yaparak tohumlama, gübreleme, istilacı ot ve bitki temizliği, kaşınma kazıkları ve tuzlukların yerleştirilmesi gibi faaliyetlerimiz ekiplerimizin gayretiyle devam ediyor. Kurak mevsimlerde içme suyu için kilometrelerce yol katetmek zorunda kalan yetiştiricilerimiz için ise bu bölgelere içme suyu sıvatları yapıyor ve ıslah projeleri ile birleştirerek bölge hayvan refahı için uygun hale getiriliyor.

Bunun son örneğini Seydikemer Dere Mahallesinde hayata geçirdik. Seydikemer'de daha önce de Çökek Mahallesi Makmara mevkiindeki 9 bin 874 dekarlık alanda benzer bir projeyi tamamlamıştık. Büyükbaş hayvancılığın merkezi olan ilçemizde Bakanlığımızın destekleriyle projelerimiz devam edecek. Üreticilerimize hayırlı uğurlu bereketli olsun" dedi. Saylak, Muğla il genelinde sürdürülebilir hayvancılık, yüksek verim ve kalitede ürün için çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, bu kapsamda mera alanlarının büyüklüğünü üç katına çıkardıklarını sözlerine ekledi. Yöredeki çiftçilerden Osman Koçbıyık, "Allah razı olsun ilgilendiler. Devletimizden razı olsun. Yıllardır süre gelen su sorunumuz çözüldü. Tarım İl Müdürlüğüne bir kez daha teşekkür ederim. Bu sayede üretimimiz daha da artacak" dedi.