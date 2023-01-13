Seydikemer’de Cumhurbaşkanı Erdoğan heyecanı yaşanıyor

Muğla'nın Seydikemer ilçesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı karşılamaya hazır. İlçede yaşayan vatandaşlar büyük heyecan yaşarken, cadde ve sokaklar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın afişleriyle donatıldı.

Seydikemer Belediyesi ve Seydikemer Hükümet Konağına da dev büyüklükte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Muğla'daki programının yazılı olduğu afiş asıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 14 Ocak Cumartesi günü saat 13.00'da Muğla'nın merkez ilçesi Menteşe'ye gelerek, toplu açılış törenine katılacak. Açılış töreninde Seydikemer Belediyesine ait eserler de hizmete girecek.

Seydikemer Belediye Başkanı Yakup Otgöz, tüm Seydikemerlileri hafta sonu gerçekleşecek açılış programına davet etti. Başkan Otgöz; "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı Muğla'da ağırlayacak olmaktan büyük bir mutluluk ve gurur yaşıyoruz. Seydikemer olarak bu büyük buluşmaya hazırız. İlçemizdeki cadde ve sokakları Cumhurbaşkanımızın afişleri ile donatırken Belediye Hizmet Binamızın ve Hükümet Konağı girişlerine tüm vatandaşlarımızı Muğla'daki toplu açılış törenine davet ettiğimiz dev afişi astık. Tüm Seydikemerli hemşehirlilerimizi hafta sonu Muğla'ya davet ediyorum" diye konuştu.