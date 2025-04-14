Seydikemer’de denize düşen balıkçının cansız bedeni bulundu

Kumluova Çayağzı mevkisinde balıkçılık yapan Gencel, 13 Nisan tarihinde teknesi ile denize açıldıktan sonra fırtınanın etkisi ile denize düşerek gözden kayboldu. Sahil Güvenlik ekipleri, kaybolan balıkçıyı bulmak için çalışma başlattı.

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Bölgede arama çalışmasını sürdüren Sahil Güveli ekipleri Patara açıklarında Enver Gencel'in cansız bedenini buldu. Botla karaya çıkardı. Acı haberin ardından Enver Gencel'in yakınları gözyaşlarına boğuldu. Gencel'in cansız bedeni yapılan otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edileceği öğrenildi.