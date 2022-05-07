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Giriş Tarihi: 7.5.2022 16:51 Son Güncelleme: 7.5.2022 17:05

Seydikemer’de feci kaza: 1 ölü 6 yaralı

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Seydikemer’de feci kaza: 1 ölü 6 yaralı

Seydikemer’de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Muğla Seydikemer'in Çobanlar Mahallesi mezarlık mevkiinde Kerim Güven idaresindeki otomobil ile Mehmet Can K. idaresindeki araç kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile Mehmet Can K. idaresindeki araç yoldan çıktı. Kerim Güven idaresindeki araç ise takla açarak ters döndü. Ters dönen araç sürücüsü Kerim G. ve yolcu Nevroz İ. ile diğer araç sürücü Mehmet Can K. araçta yolcu olarak bulunan Sabahat E., Cuma Ali E., Ahmet E. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri yaralılara müdahale ederken, itfaiye jandarma ve trafik ekipleri de güvenlik önlemleri aldı.

Yaralanan sürücüler ve yolcular yapılan ilk müdahalenin ardında ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Kerim Güven'in kaldırıldığı hastanede kalp durması sonucu hayatını kaybettiği ve diğer yaralılarında sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Seydikemer’de feci kaza: 1 ölü 6 yaralı
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