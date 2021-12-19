Seydikemer’de hortum seraları yıktı geçti

Muğla genelinde mevsim normalleri dışında seyreden soğuk hava ile birlikte bugün Seydikemer ilçesine bağlı Karadere Mahallesi'nde hortum oluştu. Meydana gelen hortumda köyde bulunan 3 sera adeta yerle bir oldu. Seralarla birlikte ürünler de zarar görürken, hasarın yıkılan seralardaki ürünlerin soğuk vurması halinde daha da artmasından endişe edildiği belirtildi.