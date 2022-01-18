Seydikemer’de karlı yollar ulaşıma açıldı

Muğla Seydikemer'de kar yağışı etkili oldu. Kar yağışı Seki, Bekçiler, Çaltılar, Doğanlar, Yayla Karaçulha, Temel, Yayla Ceylan ile Yayla Patlangıç mahallelerinde etkili oldu. Kar yağışı nedeniyle bazı yollar ulaşıma kapandı. Kar yağışı nedeniyle bazı yollar ulaşıma kapandı.

Seydikemer Belediyesi ekipleri, kapanan yolları ulaşıma açmak için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmasıyla karla kaplı yollar tekrar ulaşıma açıldı. Seydikemer Belediyesi, "Karlı manzaranın muhteşem görüntüsünün güzelliğini biliyoruz. Hemşehrilerimizin ulaşımda olumsuzluk yaşamaması için yollarımızı açıyoruz. Yayla bölgelerimize seyahat edecek hemşehrilerimizin trafik kurallarına uymalarını ve dikkatli olmalarını önemle rica ederiz" açıklamasını yaptı.