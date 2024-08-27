Seydikemer’de kaza: 1 Ölü 2 Yaralı

Muğla Seydikemer Çaltılar mahallesi mevkiinde seyir halinde olan araç sürücüsü Duran E. (64) Direksiyon hakimiyetini kaybederek anayol kenarında bulunan seyyar manava girdi. Manavda alışveriş yapan Gürcistan uyruklu Lena Asaturıan (34) aracın çarpması sonucu ağır şekilde yaralanırken, plakalı araçta yolcu olarak bulunan Hatice E. ve Dürdane S. ise hafif şekilde yaralandı.

Olay yerine ulaşan 112 sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulansla hastaneye sevk edildi. Seydikemer Devlet Hastanesine sevk edilen Gürcistan uyruklu Lena Asaturıan (34) yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.