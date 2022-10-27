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Giriş Tarihi: 27.10.2022 12:14 Son Güncelleme: 27.10.2022 12:18

Seydikemer’de mermer ocağında feci kaza

Seydikemer'de bir mermer ocağında yüksekten yuvarlanan kaya parçası alt tarafta çalışmakta olan Raşit Aydemir’in üzerine yuvarlandı. Aydemir, tonlarca ağırlıktaki kaya parçasının altında kalarak feci şekilde can verdi.

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Seydikemer’de mermer ocağında feci kaza

Seydikemer ilçesi Bekçiler Mahallesi'nde bulunan özel sektöre ait bir mermer ocağında gece mesaisinde çalışan Raşit Aydemir (42), mermer taşı keserken, yukarıdan yuvarlanan tonlarca ağırlıktaki kaya parçasının altında kaldı. Gürültü ile diğer çalışanlar hemen Raşit Aydemir'e yardıma koştu. Ancak kaya parçasının altında kalan 42 yaşındaki Aydemir, feci şekilde can verdi.

Olay üzerine mermer ocağına jandarma ile sağlık görevlilerinden yardım istendi. Olay yeri inceleme ve araştırma ekiplerinin ve cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Aydemir'in cesedi itfaiye ekipleri ve iş arkadaşları tarafından kaya parçasının altından çıkartılıp, Fethiye Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Aydemir'in Burdur'un Dirmil İlçesinde ikamet ettiği öğrenilirken, olayı duyarak Fethiye Devlet Hastanesi'ne gelen ailesi ve yakınları fenalaşarak sinir krizi geçirdiler.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Seydikemer’de mermer ocağında feci kaza
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