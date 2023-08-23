Haberler Yaşam Haberleri Seydikemer’de motosiklet otomobille çarpıştı: 1 ölü
Giriş Tarihi: 23.8.2023 13:50 Son Güncelleme: 23.8.2023 13:58

Seydikemer’de motosiklet otomobille çarpıştı: 1 ölü

Muğla’nın Seydikemer ilçesinde, otomobille motosikletin çarpışması sonucu 15 yaşındaki motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Kaza yerine gelen sağlık görevlileri ehliyetsiz genci hemen hastaneye kaldırmalarına rağmen kurtarılamadı.

Erdoğan CANKUŞ
Seydikemer’de motosiklet otomobille çarpıştı: 1 ölü

Fethiye - Antalya kara yolu Saklıkent Kavşağı'nda Aziz Ç. (23) idaresindeki otomobil ile Ahmet Selim Şekerci'nin(15) kullandığı motosiklet dikkatsizlik nedeniyle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Ahmet Selim Şekerci yola savruldu. Otomobil ise direğe çarparak durabildi.

Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istemesinin ardından kaza yerine gelen sağlık ekipleri, 15 yaşındaki sürücüye ilk müdahaleyi yapıp Seydikemer Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Motosiklet sürücüsü Ahmet Selim Şekerci, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü Aziz Ç.'de yaralı olarak aynı hastaneye kaldırılırken jandarma kazayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

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Seydikemer’de motosiklet otomobille çarpıştı: 1 ölü
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