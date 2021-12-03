Seydikemer’de ‘özel’ zabıta

Seydikemer Belediye Başkanı Yakup Otgöz'ün de yakından ilgilendiği bedensel engelli Seyit Ali'nin Zabıta olma hayalini öğrenen Seydikemer Belediyesi Zabıta Müdürü Halil Ayat, hemen gerekli hazırlıklara başlanması için talimat verdi. Seyit Ali'ye Zabıta üniforması diktiren ekipler, Seyit Ali'nin evine giderek üniformayı teslim ettiler. Üniformayı karşısında gören ve çocukluk hayali olan Zabıta olma isteğinin gerçekleşmesinin mutluluğunu yaşayan Seyit Ali, Zabıta Üniformasını giydi. Evinden alınan Seyit Ali, Zabıta Müdürü Halil Ayat ve Zabıta Ekipleriyle Seydikemer Belediyesi'ne geldi.



BAŞKAN OTGÖZ'ÜN MAKAMINDA OTURDU

Seydikemer Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Karakuş tarafından karşılanan Seyit Ali daha sonra Seydikemer Belediye Başkanı Yakup Otgöz'ün makamında oturdu. Seyit Ali'ye makam odasında Seydikemer Belediye Başkan Yardımcıları Ramazan Kaynak, Mustafa Ali Türkan, Mustafa Karakuş, Özel Kalem Müdürü Hasan Çetin ve zabıta ekibi eşlik etti.



BAŞKAN OTGÖZ İLE TELEFONLA GÖRÜŞTÜ

Seydikemer'e yeni yatırımlar getirmek için Ankara'da temaslarda bulunan Başkan Otgöz, Seyit Ali ile telefonla görüşerek 3 Aralık Dünya Engelliler Gününü kutladı. Başkan Otgöz, "Seninle beraber olmak çok isterdim ama gece bize Ankara yolu gözüktü. Şu an Ankara'dayım. Seyit Ali sizi kutluyorum ve tüm engelli vatandaşlarımızın 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü kutluyorum. Görevinde kolay gelsin" diye konuştu. Başkan Otgöz ile telefon görüşmesinden dolayı oldukça mutlu olan Seyit Ali, "Başkanım gönüller yakın olsun" dedi.

Seyit Ali ile yakından ilgilenen Seydikemer Belediye Başkan Vekili Zeynep Yalçınsoy, "Seyit Ali kardeşimizin engelliler gününü, başkanımız adına ben kendim kutluyorum. Bugün Seyit Ali kardeşimizin Zabıta olma isteğini yerine getirdik. Kendisine hayatı boyunca başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.



PAZAR DENETİMİ YAPTI

Seydikemer Belediyesi Zabıta Müdürü Halil Ayat ile de görüşen Seyit Ali, daha sonra zabıta ekipleriyle Alaçat Mahallesi'nde kurulan pazara giderek denetimler yaptı. Pandemi nedeniyle maskesini takmayan pazar esnafını uyaran Seyit Ali, vatandaşların taleplerini ve isteklerini dinledi.