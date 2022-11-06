Seydikemer’de zincirleme kaza: 1 ölü 2 yaralı

Fethiye'nin Çaltıözü Mahallesi'nde F.U. (18) idaresindeki motosiklet, Kaş-Fethiye Karayolu'nda karşı yönden gelen Fethi Eker (64) yönetimindeki motosiklet ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisi Fethi Eker, savrulan motosikletten düştü. Eker'e yine karşı yönden gelen F.Y. (25) idaresindeki bir başka otomobil çarptı.

Çevredekiler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde motosiklet sürücü Eker'in hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralılar F.U. ve F.Y. sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılarak ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavisi tamamlanan F.Y. polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.