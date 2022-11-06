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Giriş Tarihi: 6.11.2022 12:34 Son Güncelleme: 6.11.2022 12:47

Seydikemer’de zincirleme kaza: 1 ölü 2 yaralı

Muğla’nın Seydikemer ilçesinde iki motosiklet ve bir otomobilin karıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı.

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Seydikemer’de zincirleme kaza: 1 ölü 2 yaralı

Fethiye'nin Çaltıözü Mahallesi'nde F.U. (18) idaresindeki motosiklet, Kaş-Fethiye Karayolu'nda karşı yönden gelen Fethi Eker (64) yönetimindeki motosiklet ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisi Fethi Eker, savrulan motosikletten düştü. Eker'e yine karşı yönden gelen F.Y. (25) idaresindeki bir başka otomobil çarptı.

Çevredekiler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde motosiklet sürücü Eker'in hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralılar F.U. ve F.Y. sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılarak ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavisi tamamlanan F.Y. polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Seydikemer’de zincirleme kaza: 1 ölü 2 yaralı
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