Seydikemer’e 650 TOKİ konutu yapılacak

Muğla'nın ilçelerinden Seydikemer'in Belediye Meclisi Nisan Ayı Meclis Toplantısı, Seydikemer Belediye Başkanı Yakup Otgöz başkanlığında, Seydikemer Belediye Meclis Toplantı salonunda yapıldı. Toplantıda katip üyeleri Mustafa Karakuş ve Zeynep Yalçınsoy oldu. Toplantı öncesi açılış konuşması yapan Başkan Otgöz, tüm meclis üyelerinin Ramazan Ayını kutladı. 10 gündem maddesinin görüşüldüğü toplantıda kararlar oy birliği ile meclisten geçti.

Daha sonra gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi. Gündemde yer alan 1'inci maddede; 1 yıl görev yapacak Encümen Üyeleri gizli oylamayla seçildi. Gizli Oylamada AK Parti Grubundan Hakan Büyükaydın ve Durmuş Çetinkaya, İYİ Parti Grubundan Ömer Kılınç ve Halil Faik Bozkurt oylamaya sunuldu. Oylama sonucu AK Parti Grubundan Hakan Büyükaydın ve Durmuş Çetinkaya Encümen üyesi seçildi. Gündemde yer alan 2'nci maddede; İmar Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu, Hukuk ve Tarife Komisyonu, Mahalle Hizmetleri, Tarım ve Hayvancılık Komisyonu ile Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonunda 1 yıl görev alacak meclis üyeleri açık oylama ile seçildi. Oylama sonucu İmar Komisyonuna AK Parti Grubundan Bahri Boğa, Halil Ertürk, Veli Furkan Türk; MHP Grubundan Yusuf Bağırcı, İYİ Parti Grubundan Mustafa Sevinç oy birliği ile seçildi. Plan ve Bütçe Komisyonuna AK Parti Grubundan Bayram Önder Akdenizli, Zeynep Yalçınsoy, Hakan Büyükaydın; MHP Grubundan Mustafa Tanır, İYİ Parti Grubundan Uğur Karadon oy birliği ile seçildi. Çevre ve Sağlık Komisyonuna; AK Parti Grubundan Levent Tosun, Bayram Önder Akdenizli, Ömer Faruk Yavaş; MHP Grubundan Mustafa Tanır; İYİ Parti Grubundan Mustafa Tüfekçi oy birliği ile seçildi. Hukuk ve Tarife Komisyonuna AK Parti Grubundan Ramazan Akbal, Durmuş Çetinkaya, Halil Ertürk; MHP Grubundan Zeki Yanatma; İYİ Parti Grubundan Halil Faruk Bozkurt oy birliği ile seçildi. Mahalle Hizmetleri, Tarım ve Hayvancılık Komisyonuna AK Parti Grubundan Hakan Büyükaydın, Bayram Önder Akdenizli, Durmuş Çetinkaya; MHP Grubundan Zeki Yanatma; İYİ Parti Grubundan Ömer Kılınç oy birliği ile seçildi. Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna AK Parti Grubundan Ömer Faruk Yavaş, Veli Furkan Türk, Harun Hıra; MHP Grubundan Yusuf Bağırcı; İYİ Parti Grubundan Turan Akkaya oy birliği ile seçildi.

Gündemin 3'üncü maddesinde 2021 Yılı Faaliyet Raporu görüşülmesine geçildi. Faaliyet Raporu okunmasının ardından meclise bilgi veren Başkan Yakup Otgöz; "En önemli konu İmar Planı. Seydikemer Merkezin 1075 dönüm yeri biz hazırladık. Cuma olmasa da pazartesi günü Muğla Büyükşehir'e teslim edeceğiz. Seki'de de çalışmalarımız sürüyor, çok az bir işimiz kaldı. Zorlar, Uğurlu, Seydiler, Kıncılar bu mahallelerde de çalışmaya başladık. İnşallah bu bittikten sonra onu da faaliyete geçireceğiz. Tabi ki ÖÇK Bölgesi olarak sınırlar genişledi. Karadere, Kumluova, Karaköy, Çukurincir, Gölbent'in bir kısmı, yoldan Karadere'ye bakan kısmı, Dodurga'nın bir kısmı buralarda planlama yapılacak. Biz bunları takip ediyoruz.

650 TOKİ KONUTU

Seydikemer'de TOKİ alanı için 77 dönüm 500 metrekare bir yeri Milli Emlak'a devrettik. TOKİ oradan alıyor. İnşallah İmar Planı kısa zamanda bittikten sonra TOKİ başlayacak. Yani Türkiye'de ilk defa geçici 16 maddeden Muğla'da Seydikemer, Mersin'de Mezitli olarak 2 ilçeye verdiler. Seydikemer'e 650 tane TOKİ Konutu yapılacak inşallah. Bunun da takipçisi olacağız. Saklıkent'te Cam Teras Projemiz var. Onu da faaliyete geçirebilirsek Kültür ve Turizm Bakanlığı ile birlikte çalışıyoruz. İnşallah faaliyete geçirirsek Seydikemer, Fethiye ve Kaş'ta turizm 12 ay olur diye düşünüyorum. Biz Seydikemer için elimizden gelen işleri yapmaya gayret ediyoruz. Bu ayın içerisinde de Gençlik ve Spor Bakanlığından futbol sahamızın yapımı, tribünü, soyunma odaları, Gençlik Merkezi, 3 mahallemize de Spor Toto'dan halı saha yapacağız. Bunların da protokolünü yapıp ihaleye çıkacağız. Ben sizlere de teşekkür ediyorum. Birlik, beraberlik içinde Seydikemer'i yaşanılacak bir kent olması için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Ama İmar Planı bittikten sonra çok güzel bir Seydikemer olacak. Çocuklarımıza bırakabileceğimiz en güzel miras diyebilirsiniz" diye konuştu.

Başkan Otgöz konuşmasının ardından, Belediye Yasası gereği Meclis Başkanlığı koltuğunu Bayram Önder Akdeniz'liye bıraktı. Meclis üyeleri 2021 yılı faaliyet raporuyla ilgili görüşlerini ifade ettiler. Gündemin diğer maddelerine geçilmesiyle Başkan Otgöz tekrar toplantıya Başkanlık yapmaya devam etti. Gündemde yer alan Mali Hizmetler Müdürlüğüne ait Mülkiyeti Seydikemer Belediyesine ait olan Kemer Mahallesi'nde Menekişalanı Mevkii'nde bulunan taşınmazın mülkiyeti oy birliği ile Kızılay'a devrildi. Kızılay'ın her an ve her şartta vatandaşların yanında olduğunun altını çizen Başkan Otgöz; "İnşallah Seydikemer'de zor günlerde vatandaşlarımızın yanında oluruz" dedi. Gündemin diğer maddeleri oy birliği ile kabul edilirken bazı maddelerde ilgili komisyonlara havale edildi.