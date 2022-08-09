Seyfi Oktay’ın oğluyum diyerek 3 milyon lira aldı

Özel bir şirkette yönetici olarak çalışan Tülin Güzel'in (55) başına gelen dolandırıcılık pes dedirtti. Güzel, 2 yıl önce arkadaşları aracılığıyla Önder Oktay (49) ve eşi Ebru Oktay (42) ile tanıştı. Kendisini yapımcı ve işinsanı olarak tanıtan Önder Oktay, eski Adalet Bakanı Seyfi Oktay'ın oğlu olduğunu ancak nüfusunun küçükken amcasının üzerine geçirildiğini söyledi. Ancak Seyfi Oktay'ın oğlu değil yeğeniydi.Aynı zamanda Gelecek Partisi'nin İzmir Konak İlçe Başkanı olan Oktay, bir süre sonra Güzel'in İstanbul'daki evine giderek bir teklifte bulundu. İmarlı arsa kiralayıp otel yaparak işlettiğini ve devletten destek aldığını belirten Oktay, Güzel'in de ortak olmasını istedi. Güzel yaklaşık 3 milyon lirasını Oktay'a verdi. İzmir Çeşme'de bir otele ortak olacağını düşünen Güzel, bir gelişme olmayınca Oktay'ı aradı.Tehditlere maruz kalan kadın soluğu savcılıkta aldı. Başsavcılık soruşturma başlattı. Savcılık, iddiaları reddeden Oktay ve eşi hakkında dolandırıcılığa dair somut kanıt olmadığı gerekçesiyle 15 Şubat'ta takipsizlik verdi. Güzel'in itirazı üzerine geçtiğimiz ay İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hâkimliği ise dosyayı yeniden değerlendirdi. Hâkimlik, Önder Oktay'ın Tülin Güzel'i bakanlar, bakan yardımcıları, vakıflar ve Cumhurbaşkanı'nın adını kullanarak ikna edip parasını alarak dolandırdığının altını çizip dava açılmasına karar verdi.