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Giriş Tarihi: 27.4.2023 18:58 Son Güncelleme: 27.4.2023 22:00

Seyir halinde alev alan araçtan canını zor kurtardı

TEM otoyolu Kocaeli Kartepe İlçesi Maşukiye mevkiinde meydana gelen olayda, seyir halindeyken  aracının alev aldığını fark eden sürücü, hemen yol kenarına çekti.  Yangına  müdahale etmeyi düşünen araç sürücüsü, alevlerin bir anda büyümesi üzerine,  kendisini son anda dışarı atarak canını zor kurtardı.

ABBAS ÇAKAR
Seyir halinde alev alan araçtan canını zor kurtardı

TEM Otoyolu üzeri Kocaeli Kartepe İlçesi Maşukiye mevkiinde meydana gelen olayda, otomobili ile seyir halinde olan sürücü, aracının ön kaputundan duman ve alevlerin çıktığını gördü.

Hemen aracını yol kenarına çeken araç sürücüsü, yangına müdahale etmeyi düşünürken, alevler bir anda daha da büyüdü.

Can havli ile araçtan inen ve uzaklaşan araç sahibi, alevler içinde kalan otomobilin yanışını izledi.

Emekli astsubay olduğu ve İstanbul Maltepe'de oturduğu öğrenilen sürücünün, aracının yanışını izlediği o görüntüler ise çevredeki vatandaşlar tarafından bu şekilde kayıt altına alındı.

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Seyir halinde alev alan araçtan canını zor kurtardı
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