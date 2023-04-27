Seyir halinde alev alan araçtan canını zor kurtardı

TEM Otoyolu üzeri Kocaeli Kartepe İlçesi Maşukiye mevkiinde meydana gelen olayda, otomobili ile seyir halinde olan sürücü, aracının ön kaputundan duman ve alevlerin çıktığını gördü.

Hemen aracını yol kenarına çeken araç sürücüsü, yangına müdahale etmeyi düşünürken, alevler bir anda daha da büyüdü.

Can havli ile araçtan inen ve uzaklaşan araç sahibi, alevler içinde kalan otomobilin yanışını izledi.

Emekli astsubay olduğu ve İstanbul Maltepe'de oturduğu öğrenilen sürücünün, aracının yanışını izlediği o görüntüler ise çevredeki vatandaşlar tarafından bu şekilde kayıt altına alındı.