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Giriş Tarihi: 12.7.2022 18:52

Seyir halinde alev alan TIR yandı

Bursa’da seyir halindeki TIR, bilinmeyen nedenle alev alev yandı.

DHA
Seyir halinde alev alan TIR yandı

Olay, Bursa-Ankara karayolu üzerinde Kestel ilçesi Ümitalan Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Bursa'dan Ankara'ya seyir halinde olan Halim Özgür yönetimindeki TIR'ın motor kısmından dumanlar çıkmaya başladı. Durumu fark eden Özgür, TIR'ı yol kenarına park edip, durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Yangın, itfaiye ekiplerinin yarım saatlik müdahalesinin ardından söndürüldü. Yangın sonucu TIR, kullanılmaz hale gelirken, o anlar diğer sürücüler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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Seyir halinde alev alan TIR yandı
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