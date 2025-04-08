Seyir halinde nöbet geçirdi: Araçta sıkışarak can verdi!

Kaza, Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa Alp idaresindeki kamyonet, sürücüsünün epilepsi atağı geçirmesi sonrası park halindeki kamyonet ile park halindeki kamyonete çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.