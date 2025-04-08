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Giriş Tarihi: 8.4.2025 19:50

Seyir halinde nöbet geçirdi: Araçta sıkışarak can verdi!

Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen olayda Mustafa Alp isimli sürücü, epilepsi atağı geçirmesi sonrası park halindeki araçlara çarparak durabildi. İhbar üzerine olay yerine ekip sevk edilirken, talihsiz adam yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İHA
Seyir halinde nöbet geçirdi: Araçta sıkışarak can verdi!

Kaza, Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa Alp idaresindeki kamyonet, sürücüsünün epilepsi atağı geçirmesi sonrası park halindeki kamyonet ile park halindeki kamyonete çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

SÜRÜCÜ KURTARILAMADI

Araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından yapılan müdahaleyle araçtan çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılan sürücü Mustafa Alp yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Öte yandan, kaza anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, kamyonetin park halindeki araca çaptığı görülüyor.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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Seyir halinde nöbet geçirdi: Araçta sıkışarak can verdi!
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