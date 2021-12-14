Seyir halindeki araç alev aldı

Olay, Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı Asmalıevler Mahallesi Süleyman Demirel Caddesi Denizli - Antalya karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Antalya istikametine sol şeritten seyir halindeki bir otomobilden dumanlar çıkmaya başladı.

Dumanların kısa sürede yerini alevlere bırakması paniğe neden oldu. Henüz belirlenemeyen bir nedenle alev alan otomobil çevredeki vatandaşların ve sürücüsünün ihbarıyla itfaiye ekiplerine bildirildi. Denizli Büyükşehir İtfaiyesine bağlı Kınıklı Şube ekipleri olay yerine sevk edildi. Ekiplerin kısa sürede müdahalesi ile karayolunun sol şeridinde seyir halindeyken alev alan araç söndürüldü. Meydana gelen yangın sonrası araç kullanılamaz hale geldi.

Henüz sebebi belirlenemeyen yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.