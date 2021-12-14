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Giriş Tarihi: 14.12.2021 11:24 Son Güncelleme: 14.12.2021 11:28

Seyir halindeki araç alev aldı

BERKAN ÇETİN BERKAN ÇETİN
Seyir halindeki araç alev aldı

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde karayolunun sol şeridinde seyir halinde bulunan bir otomobil alev aldı.

Olay, Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı Asmalıevler Mahallesi Süleyman Demirel Caddesi Denizli - Antalya karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Antalya istikametine sol şeritten seyir halindeki bir otomobilden dumanlar çıkmaya başladı.

Dumanların kısa sürede yerini alevlere bırakması paniğe neden oldu. Henüz belirlenemeyen bir nedenle alev alan otomobil çevredeki vatandaşların ve sürücüsünün ihbarıyla itfaiye ekiplerine bildirildi. Denizli Büyükşehir İtfaiyesine bağlı Kınıklı Şube ekipleri olay yerine sevk edildi. Ekiplerin kısa sürede müdahalesi ile karayolunun sol şeridinde seyir halindeyken alev alan araç söndürüldü. Meydana gelen yangın sonrası araç kullanılamaz hale geldi.

Henüz sebebi belirlenemeyen yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.

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Seyir halindeki araç alev aldı
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