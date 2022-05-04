Seyir halindeki araç alev alev yandı!

TEM Otoyolu üzeri Körfez İlçesi Hereke mevkiinde sabah saatlerinde meydana gelen olayda, İstanbul'dan Ankara istikametine giden otomobilden, bir anda dumanlar yükselmeye başladı. Sürücü hemen aracı yol kenarına çekerek müdahale etmek istediğinde ise araç tamamen alevlere teslim oldu. Çevredekilerin ihbarı ile olay yerine kısa sürede itfaiye ve emniyet ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesi ile yangın kısa sürede söndürülse de araç kullanılamaz hale geldi.

Kanser hastası eşini hastaneye götürüyordu, aracı alev topuna döndü | Video

Öte yandan araç sürücüsü R.M'nin kanser hastası olan eşini tedavi için Ankara'ya götürdüğü öğrenildi.. Polis araç yangını ile ilgili soruşturma başlattı.