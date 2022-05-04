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Giriş Tarihi: 4.5.2022 11:55 Son Güncelleme: 4.5.2022 12:23

Seyir halindeki araç alev alev yandı!

ABBAS ÇAKAR
Seyir halindeki araç alev alev yandı!

Kocaeli Körfez İlçesi Hereke mevkiinde seyir halindeyken duman çıkmaya başlayan araç, kısa sürede alev alev yandı.

TEM Otoyolu üzeri Körfez İlçesi Hereke mevkiinde sabah saatlerinde meydana gelen olayda, İstanbul'dan Ankara istikametine giden otomobilden, bir anda dumanlar yükselmeye başladı. Sürücü hemen aracı yol kenarına çekerek müdahale etmek istediğinde ise araç tamamen alevlere teslim oldu. Çevredekilerin ihbarı ile olay yerine kısa sürede itfaiye ve emniyet ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesi ile yangın kısa sürede söndürülse de araç kullanılamaz hale geldi.

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Öte yandan araç sürücüsü R.M'nin kanser hastası olan eşini tedavi için Ankara'ya götürdüğü öğrenildi.. Polis araç yangını ile ilgili soruşturma başlattı.

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Seyir halindeki araç alev alev yandı!
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