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Giriş Tarihi: 18.12.2023 20:42

Seyir halindeki İETT otobüsünde yangın

Son zamanlarda İstanbul'da yaşanan toplu ulaşım araçlarındaki yangın ve kaza haberlerine bir yenisi daha eklendi. Sarıyer'de, seyir halindeki İETT otobüsünde çıkan yangın söndürüldü.

AA
Seyir halindeki İETT otobüsünde yangın

Kireçburnu Mahallesi Araba Yolu Caddesi'nde seyir halindeki 34 HO 2568 plakalı İETT otobüsünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Otobüsten çıkan dumanları fark eden sürücü, aracı yol kenarına çekerek durdurdu. Otobüsteki yolcular araçtan inerken, şoför ve çevredekiler yangın tüpüyle alevlere müdahale ederek yangını büyümeden söndürdü.

Yangında otobüste maddi hasar oluştu, caddede ise zaman zaman trafik yoğunluğu görüldü.

Öte yandan otobüste çıkan yangın, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, şoförün otobüsü durdurması ve yolcuların inmesi, ardından yangını söndürmek için şoför ve çevredekilerin alevlere müdahale ettiği yer alıyor.

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Seyir halindeki İETT otobüsünde yangın
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