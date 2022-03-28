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Giriş Tarihi: 28.3.2022 23:25 Son Güncelleme: 28.3.2022 23:37

Seyir halindeki otobüs alevlere teslim oldu

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Seyir halindeki otobüs alevlere teslim oldu

İstanbul toplu taşıma sistemi alarm vermeye devam ediyor. Son iki yılda tramvay, metro, metrobüs ve otobüslerde görülen arızalanma, yolda kalma ve yanma olaylarına bir yenisi Bağcılar Güneşli’de eklendi. Seyir halindeki otobüs alev alev yanmaya başladı.

İstanbul'da toplu taşıma araçlarının arızalanması ve yanmasında yenileri eklendi. Vatandaşın can, mal ve seyir güvenliğini tehdit etmeye başlayan İstanbul toplu taşıma sisteminde bu kez Bağcılar'da seyir halindeki İETT otobüsü alevlere teslim oldu. Saat 17.30 sıralarında Güneşli Mahallesi Koçman Caddesi'nde seyir halindeki İETT aracında çıktı. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan 34 YR 5242 plakalı İETT'ye bağlı çalışan otobüs, motor kısmından tutuşarak yanmaya başladı.

Araçtaki yangını fark eden sürücü, yolun ortasında otobüsü durdurup yangına müdahale etmek istedi. Yangın kısa sürede büyüyerek otobüsün arka kısmını tamamen kapladı. Alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri ise yangını söndürmek için çalışma başlattı. Yangın ekiplerin yaptığı çalışmalar neticesinde kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, otobüsün yanma anları cep telefonu kameralarına yansıdı. Yangın nedeniyle Koçman Caddesi'nde oluşan trafik yoğunluğu, aracın kaldırılmasıyla normale döndü.

İstanbul Bağcılar'da seyir halindeki İETT otobüsü alev alev yandı

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Seyir halindeki otobüs alevlere teslim oldu
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