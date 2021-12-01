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Giriş Tarihi: 1.12.2021 21:18 Son Güncelleme: 1.12.2021 21:18

Seyir halindeki otobüs yandı

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Seyir halindeki otobüs yandı

Başakşehir’de seyir halindeki İETT otobüsü alev alarak yandı. Yanan İETT otobüsüne ilk müdahaleyi Başakşehir Belediyesi ekipleri yaptı. Yanan otobüs bir saat süren çalışmaların ardından söndürülürken olayda korku dolu anlar yaşandı

İstanbul'un toplu taşıma sistemi son 2 buçuk yıl içinde çöktü. Peş peşe yolda kalan, vatandaşlar tarafından itilen ve yanan otobüslere bir yenisi eklendi.
Başakşehir'de, gece saatlerde Hürriyet Bulvarı'nda seyir halindeki İETT otobüsü bilinmeyen bir nedenle alev aldı.

Yanan İETT otobüsüne ilk olarak Başakşehir Belediyesi personeli müdahale etti. Alevlere müdahale eden belediye ekipleri, olay yerine itfaiye ekipleri gelene kadar söndürme çalışmasına devam etti. Otobüsü saran alevler bir saatlik çalışmanın ardından söndürülürken otobüs kullanılamaz hale geldi.

'EKİPLERİMİZİ KUTLUYORUM'

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, yanan İETT otobüsüne ilk müdahaleyi gerçekleştiren belediue personellerini tebrik etti. Olaya ilişkin paylaşımda bulunan Başkan Kartoğlu, "Hürriyet Bulvarı'nda seyir halinde alev alan İETT aracına arazöz aracımız ile müdahale eden ekiplerimizi canı gönülden kutluyorum. Can kaybının olmaması hepimizi sevindirdi. Bir daha bu olaylar tekrarlanmaz inşallah. İETT ailesine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.

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Seyir halindeki otobüs yandı
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