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Giriş Tarihi: 27.12.2022 23:37

Seyir halindeki otomobil alev aldı! Sürücü canını zorkurtardı

Adıyaman’da, seyir halinde olduğu esnada aniden alev topuna dönen otomobilin sürücüsü canını son anda kurtardı. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda otomobil hurda yığınına döndü

İHA
Seyir halindeki otomobil alev aldı! Sürücü canını zorkurtardı

Edinilen bilgilere göre, Atatürk Bulvarı eski 82.Yıl Devlet Hastanesi yakınlarında Eren Can U. idaresindeki otomobil, biranda alev aldı.

Otomobilin elektrik aksamından çıktığı tahmin edilen alevler kısa sürede büyüyerek otomobili sardı. Sürücü kendisini otomobilden dışarıya güçlükle attı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri ile polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri güvenlik önlemleri alırken itfaiye ekipleri de alevlere müdahale etti.

Alev topuna dönen otomobil, yapılan çalışmaların ardından söndürüldü. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda otomobil hurda yığınına döndü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Seyir halindeki otomobil alev aldı! Sürücü canını zorkurtardı
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