Seyir halindeki otomobil alev alev yandı

Maslak Bahçeköy yolunda dün saat 15.00 sıralarında seyir halindeki otomobil bilinmeyen nedenle yanmaya başladı. Dumanların yükseldiğini fark eden sürücü otomobili kenara çekerek indi.

BÖLGEYE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Ormanlık alana çok yakın mesafede duran otomobilden yükselen alevlerin ormana sıçrama ihtimali paniğe neden oldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

ALEVLER ORMANA SIÇRAMADAN SÖNDÜRÜLDÜ

İtfaiye ekipleri yangını, alevler ormana sıçramadan söndürdü. Yangın nedeniyle Bahçeköy yolu trafiğe tamamen kapatıldı. Yangın söndürüldükten sonra yol tekrar trafiğe açıldı. Otomobilin alev alev yandığı anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kaydedildi.