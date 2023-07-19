Haberler Yaşam Haberleri Seyir halindeki otomobil alev alev yandı
Giriş Tarihi: 19.7.2023 12:28

Seyir halindeki otomobil alev alev yandı

İstanbul Sarıyer'de seyir halindeki otomobil alev alev yandı. Yangın otomobilin yakınında bulunan ormanlık alana sıçramadan itfaiye ekiplerince söndürüldü. Otomobilin alev alev yandığı anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

DHA
Seyir halindeki otomobil alev alev yandı

Maslak Bahçeköy yolunda dün saat 15.00 sıralarında seyir halindeki otomobil bilinmeyen nedenle yanmaya başladı. Dumanların yükseldiğini fark eden sürücü otomobili kenara çekerek indi.

BÖLGEYE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Ormanlık alana çok yakın mesafede duran otomobilden yükselen alevlerin ormana sıçrama ihtimali paniğe neden oldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

ALEVLER ORMANA SIÇRAMADAN SÖNDÜRÜLDÜ

İtfaiye ekipleri yangını, alevler ormana sıçramadan söndürdü. Yangın nedeniyle Bahçeköy yolu trafiğe tamamen kapatıldı. Yangın söndürüldükten sonra yol tekrar trafiğe açıldı. Otomobilin alev alev yandığı anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Filenin Sultanları bir Ebrar’a kurban gitti
Türkiye ve Katar’dan 50’nci yıldönümünde ortak bildiri: 100 belge imzalandı
Odunpazarı Modern Sanat Müzesi'nde LGBT sapkınlığı! Çocukları böyle hedef aldılar
Türkiye ile Suudi Arabistan arasında 5 yeni anlaşma imzalandı
İYİ Parti'den skandal provokasyon: AK Parti İl Başkanlığı hedef alındı! Polise tekme-tokatlı saldırı
Vatan yahut boza
CHP'deki gizli darbe toplantısında damga vuran görüntüler! Sosyal medyada gündem oldu: Engin abi yine uzaydasın
Asrın felaketini inceleyen dünyaca ünlü uzmanlardan çarpıcı tespit! Bu depreme Japonya bile dayanamazdı
Enver Aysever Ekrem İmamoğlu'nu topa tuttu: Güven vermeyen bir belediye başkanı
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
ARKADAŞINA GÖNDER
Seyir halindeki otomobil alev alev yandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA