Seyir halindeki otomobil alev topuna döndü

Giriş Tarihi: 5.12.2025 21:03

İstanbul Küçükçekmece’de seyir halindeki otomobil alev alev yandı. Yangın, itfaiye ekiplerince söndürülürken, araç kullanılamaz hale geldi.

Olay, saat 23.00 sıralarında İstanbul Küçükçekmece Atakent Mahallesi 1. Cadde üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halindeki otomobilin motorunda bilinmeyen bir nedenle yanma oluştu.

O sırada araç sürücüsü ve yolcu durumu fark ederek araçtan indi. Yangın büyürken otomobil alev topuna döndü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yanan araç itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sonrası otomobil kullanılamaz hale geldi. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

