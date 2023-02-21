Seyir halindeki otomobilden düşen şahsı arkadan gelen araçlar ezdi

Kaza, gece saat 01.30 sıralarında Kağıthane TEM Otoyolu'nda Sadabad 2 viyadüğü üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsü henüz belirlenemeyen ve Ankara istikametine seyir halinde olan otomobilin yolcu koltuğunda oturan kişi, henüz bilinmeyen nedenle yola düştü. Bu sırada arkadan gelen otomobiller, yola düşen kişiyi ezdikten sonra birbirlerine çarparak durdu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi yönlendirildi. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Kazaya karışan otomobil sürücüleri ve hayatını kaybeden kişinin düştüğü otomobilin sürücüsü ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Polisin incelemelerinden sonra ceset, Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.