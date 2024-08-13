Seyir halindeyken arkadaşını vurmuştu adliyeye sevk oldu

İstanbul Esenyurt'ta Akşemseddin Mahallesi 221 Sokak'ta gece saatlerinde otomobili kullanan Hüseyin Murat Ekinci, henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışmada yanında bulunan arkadaşı tarafından silahla vuruldu. Ekinci, açılan ateş sonucu ağır yaralanırken, otomobil duvara çarparak durdu. İsmi öğrenilemeyen şüpheli ise araçtan çıkarak uzaklaştı. Mahalle sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

KARAKOLA GİDEREK TESLİM OLDU

Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan Ekinci'ye ilk müdahaleyi yaparak hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri olay yerinde önlem alırken, otomobilde ise detaylı inceleme yaptı. Daha sonra otomobil çekici yardımıyla otoparka çekildi. Öte yandan olay yerinden ayrılan şüphelinin ise polis merkezine giderek teslim olduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

10 YIL 8 AY KESİNLEŞMİŞ CEZASI VAR

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan saha çalışmalarında; şüpheli A.B.Ö. isimli şahıs olduğu belirlendi. Şahsa yönelik yapılan sorgulamada çeşitli suçlardan çok sayıda kaydı olduğu ve 10 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edilmiştir.

ALACAK VERECEK YÜZÜNDEN TARTIŞMIŞLAR

Yapılan araştırmalarda şüpheli ile arkadaşının araç içerisinde seyir halindeyken alacak verecek yüzünden tartışmaya başladıkları ve olayın gerçekleştiği tespit edildi. Konu ile ilgili yakalanan şüpheli şahıs, "Kasten Öldürmeye Teşebbüs" suçundan bugün adli makamlara sevk edildi.