BURSA'DA otomobiliyle seyir halinde olan 30 yaşındaki Kenan C., yanına yaklaşan başka bir araçtan açılan ateş sonucu başından ağır yaralandı. Otomobili kaza yapmadan durdurmayı başaran Kenan C., kanlar içinde kaldı. Çevredeki diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde başından ağır yaralandığı tespit edilen Kenan C. tedavi altına alındı. Polis ekipleri, olayın fail ya da faillerini yakalamak için geniş çaplı bir çalışma başlattı.