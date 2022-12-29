Seyir halindeyken bunu sakın yapmayın! "Haklı fesih" sayıldı...

Diyarbakır'da yaşayan ve bir şehirler arası otobüs firmasında 7 yıldır şoför olarak görev A.Ö, otobüs kullanırken farklı tarihlerde sosyal paylaşım platformu TikTok'ta canlı yayın açtığı gerekçesiyle işten çıkarıldı. Bunun üzerine A.Ö, avukatı aracılığıyla çalıştığı otobüs firmasına "alacak" davası açtı.

A.Ö'nün avukatı tarafından hazırlanan ve Diyarbakır 1. İş Mahkemesine sunulan dilekçede, şunlar kaydedildi:

"A.Ö. uzun yol şoförü olarak 27 Mart 2014-19 Nisan 2021 tarihleri arasında kesintisiz çalışmıştır. Değişik zamanlarda hizmeti SGK bildirilmemiştir. Pandemi gerekçesiyle kısa çalışma uygulamasına tabi olarak SGK'ya eksik çalıştığı bildirilen müvekkilim son 1 yıl her ay tam çalışmasına rağmen 18 gün çalışıyormuş gibi gösterilerek, SGK'ya eksik gün bildirilmiştir. İş akdi 19 Nisan 2021'de hukuka aykırı şekilde, fesih yasağı olmasına rağmen feshedildi. İş akdi feshinde de ihbar süresine uyulmadı. Müvekkilim haftanın 7 günü Diyarbakır'dan İzmir, İstanbul, Bursa, Bodrum gibi yerlere yolcu taşımıştır. Resmi ve dini bayramlarda da çalışan ve buna ilişkin ücret ödenmeyen müvekkilime yıllık izin hakkı da tanınmamıştır. Kıdem ve ihbar tazminatı, yıllık izin, fazla çalışma, haftalık tatil, resmi bayram ve asgari geçim indirimi ücretinin davalıdan tahsilini talep ediyoruz."

"İŞ AKDİ HAKLI NEDENE DAYALI OLARAK FESHEDİLDİ"

Davalı işveren de avukatı Ayşegül Birtane İpek aracılığıyla mahkemeye verdiği dilekçede, davacının iş akdinin 4857 sayılı İş Kanunu uyarınca işveren tarafından haklı nedene dayalı olarak feshedildiğini savundu.