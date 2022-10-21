Seyir halindeyken direksiyonu söken maganda gözaltına alındı

İstanbul'da bir trafik magandası, aracıyla trafikte seyir halindeylen direksiyonu sökerek trafik güvenliğini tehlikeye düşürdü. İnceleme başlatan İstanbul Emniyeti Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği Polisleri; Pendik İlçesi Sahil Yolu üzerinde olayı gerçekleştiren S.B. isimli sürücüyü gözaltına aldı.
Karayolları Trafik Kanunu kapsamında toplamda 980 lira idari para cezası kesilen ve Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokmak suçundan hakkında yasal işlem yapılan S.B. adliyeye sevk edildi.