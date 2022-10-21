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Giriş Tarihi: 21.10.2022 09:21

Seyir halindeyken direksiyonu söken maganda gözaltına alındı

İstanbul Pendik’te aracıyla seyir halindeyken direksiyonu söken sürücü; Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği Polisleri tarafından gözaltına alındı. 980 lira para cezası kesilen sürücü Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokmak suçundan adliyeye sevk edildi.

EMİR SOMER EMİR SOMER
Seyir halindeyken direksiyonu söken maganda gözaltına alındı

İstanbul'da bir trafik magandası, aracıyla trafikte seyir halindeylen direksiyonu sökerek trafik güvenliğini tehlikeye düşürdü. İnceleme başlatan İstanbul Emniyeti Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği Polisleri; Pendik İlçesi Sahil Yolu üzerinde olayı gerçekleştiren S.B. isimli sürücüyü gözaltına aldı.

Karayolları Trafik Kanunu kapsamında toplamda 980 lira idari para cezası kesilen ve Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokmak suçundan hakkında yasal işlem yapılan S.B. adliyeye sevk edildi.

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Seyir halindeyken direksiyonu söken maganda gözaltına alındı
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