Seyir halindeyken uzun namlulu silahla infaz edildi

İstanbul Çekmeköy'de, Şile Otoyolu'nda ateş edildikten sonra terk edilmiş halde bulunan otomobilin içinde Özcan Erden'in cesedi bulundu. Özcan Erden'in içinde bulunduğu 34 EMS 688 plakalı otomobil geçtiğimiz perşembe akşamı 23.20 sıralarında, Şile Otoyolu'nda ilerlerken yanlarına yaklaşan bir aracın içinden uzun namlulu silahla ateş açıldı. Olayı gören bir kişinin ihbarı üzerine, kurşunların hedefi olan otomobil, Taşdelen'de bir taksi durağının yanında terk edilmiş halde bulundu. Yapılan incelemede Özcan Erden'in (33) öldüğü belirlendi. Aracın bagajında ise bir çelik yelek bulundu. Emniyette 10 suç kaydı çıkan Özcan Erden'in cesedi yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Araştırma sürerken, Erden'in içince bulunduğu otomobili kullandığı belirlenen Ç.Ö., polis merkezine giderek yaşananları anlattı. 21 suç kaydı olan Ç.Ö., araçla seyrederken bir aracın yanlarına gelip ateş ettiğini, Özcan'ın yaralandığını ve aracı Taşdelen'e bırakıp ayrıldığını öne sürdü. Polis, çalışma başlattı.