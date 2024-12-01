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Giriş Tarihi: 2.12.2024

Seyit Onbaşı mezarı başında anıldı

Seyit Onbaşı mezarı başında anıldı
Çanakkale Deniz Savaşları kahramanı Seyit Onbaşı (Koca Seyit) vefatının 85'inci yılında Balıkesir'in Havran ilçesindeki kabri başında düzenlenen törenle anıldı. Çanakkale Kahramanı Havranlı Seyit Onbaşı için kırsal Kocaseyit Mahallesi'nde yapılan tören, saygı duruşu ve Kuran-ı Kerim okunmasıyla başladı. Seyit Onbaşı'nın kabrine karanfiller bırakıldı ve askerler tarafından saygı atışı yapıldı. Anma programına katılan Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, "Seyit Onbaşı ve tüm Çanakkale kahramanları, yalnızca silahlarıyla değil, kararlılıklarıyla, azimleriyle, fedakârlıklarıyla milli ve manevi değerleriyle bu savaşı kazanmışlardır" dedi. İHA
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Seyit Onbaşı mezarı başında anıldı
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