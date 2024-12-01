Seyit Onbaşı mezarı başında anıldı

Çanakkale Deniz Savaşları kahramanı Seyit Onbaşı (Koca Seyit) vefatının 85'inci yılında Balıkesir'in Havran ilçesindeki kabri başında düzenlenen törenle anıldı. Çanakkale Kahramanı Havranlı Seyit Onbaşı için kırsal Kocaseyit Mahallesi'nde yapılan tören, saygı duruşu ve Kuran-ı Kerim okunmasıyla başladı. Seyit Onbaşı'nın kabrine karanfiller bırakıldı ve askerler tarafından saygı atışı yapıldı. Anma programına katılan Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, "Seyit Onbaşı ve tüm Çanakkale kahramanları, yalnızca silahlarıyla değil, kararlılıklarıyla, azimleriyle, fedakârlıklarıyla milli ve manevi değerleriyle bu savaşı kazanmışlardır" dedi. İHA