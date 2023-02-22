Şeyma’nın adı okulda yaşayacak

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ikincisinde evinde depreme yakalanan 23 yaşındaki Elif Nur Şeyma Dağhançer hayatını kaybetti. Acılı anne Ulviye Dalhançer'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan kızının adının yaşatılması talebi üzerine Malatya Beydağı Geçici Barınma Merkezinde faaliyet gösterecek olan eğitim merkezine Elif Nur Şeyma Dalhançer adı verildi. Konteyner kenti ziyaret eden Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer aile ile birlikte eğitim merkezinde öğrenim gören öğrencilerle bir araya geldi. Sınıfları tek tek dolaşarak buradaki çocuklarla yakından ilgilenen Milli Eğitim Bakanı Özer, öğrencilerle birlikte etkinliklere de katıldı.

İLK MERKEZE ŞEYMA'NIN İSMİ VERİLDİ

Tüm çadır kentlerde okul öncesi çadırların kurulmaya devam ettiğini de ifade eden Özer, ayrıca bölgedeki sağlık çalışanlarının da çocuklarının eğitimlere devam etmesi adına hastane sınıflarının hayata geçirildiğini belirtti. 3 gün içerisinde bölgede 40 hastane sınıfının hayata geçirildiğini ifade eden Özer, kısa sürede bölgedeki tüm hastanelerde bu sınıfları da açacaklarını sözlerine ekledi.

Bugünde Malatya'da kurulan ilk konteyner kentte hayata geçirilen eğitim merkezine depremde hayatını kaybeden Elif Nur Şeyma Dalhançer'in ismini verdiklerini ifade eden Bakan Özer, konteyner kentte tüm konteynerlere televizyon kurulacağını ve öğrencilerin buradan EBA üzerinde de eğitimlerini sürdürebileceğini söyledi.

Şeyma'nın ailesi ile birlikte eğitim merkezini incelediklerini belirten Özer, "Şeyma kızımıza Allah'tan rahmet diliyoruz, depremde hayatını kaybeden herkese Allah rahmet eylesin" şeklinde konuştu.

AİLEDEN, ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR

Depremde hayatını kaybeden Şeyma'nın annesi Ulviye Dalhançer'de üzüntülerinin büyük olduğunu ancak kızlarının adının Cumhurbaşkanının talimatı ile okulda yaşatılacak olmasının kendilerini ferahlattığını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve tüm yetkilerin kendilerine bu süreçte şefkat ellerini uzattığını söyleyen anne Dalhançer, "Kızımın adının burada yaşatılacak olması bizi ferahlattı. Allah devletimizden, hükümetimizden Cumhurbaşkanımızdan razı olsun. O kadar sıcaktılar ki ailemiz gibilerdi, bizleri hiç yalnız bırakmadılar. Demek ki Şeyma'nın gönlü melekti bir sürü teselli gönderdi bana. Allah Cumhurbaşkanımızı başımızdan eksik etmesin, kendini çok seviyoruz, ona olan sevgimiz bitmez" şeklinde konuştu.

Acılı baba Cemal Dalhançer'de acılarının büyük olduğunu ifade ederek, "Herkesin acısı büyük, bütün evlatlar bizim. Bu acının içinde Cumhurbaşkanımızın Malatya'ya ziyaretinde kızımızın ismini yaşatacaklarını söylemesi bir nebze de olsa bizlerin acısını hafifletti. Bizim şuanda ciğerimiz yanıyor ama Cumhurbaşkanımızın da daha çok ciğeri yandı, karşımda gördüğümde en kadar perişan olduğunu gördüm. Burada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.