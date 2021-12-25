Şeyma’nın yürüme robotu sevinci

UŞAK Belediyesi Sosyal Yardım İşleri ekipleri, skolyoz, ağır MMR, serebral palsi ve self mutilasyon (kendini ısırma hastalığı) gibi birçok rahatsızlıkla mücadele eden 6 yaşındaki Şeyma Lina Otur'a hayırseverlerin de desteği ile yürüme robotu aldı. Yürüme robotunu karşısında gören minik Şeyma'nın annesi Semiha Otur gözyaşlarına hakim olamadı. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Ekipleri, Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın ile birlikte Şeyma ve ailesini evlerinde ziyaret etti. Anne Semiha Otur, Şeyma Lina'nın bebekliğinden bu yana birçok hastalık nedeniyle çok zor günler geçirdiklerini belirterek, bu zorlu süreçte kendilerine destek olan herkese teşekkür etti. Başkan Çakın ise, "Belediye olarak hayırseverlerimizden gelen ayni ve nakdi yardımları yerlerine ulaştırmaya devam edeceğiz. İnşallah Şeyma Lina'yı da yürüyüp koştuğu günlerde ziyaret edeceğiz" dedi.