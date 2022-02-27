‘Şeytana uydum’ mesajı delil oldu

ANKARAKeçiören'de, 3 çocuk annesi Iraklı kadın, 2018'de cami imamı tarafından bir eve yerleştirildi. Kirayı da mahalleli ödedi. İddiaya göre ev sahibi Osman G., bozulan kombiyi tamir etmek için annenin olmadığı bir vakitte eve gitti. Osman G. iddiaya göre evin 16 yaşındaki çocuğu M.A.'ya banyoda cinsel istismarda buulundu. Olay, imama haber edildi. İmamın aramalarına yanıt vermeyen zanlı, "Şeytana uydum, özür dilerim" mesajı attı. Sapık hakkında 8 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Suçlamayı kabul etmeyen sanığın attığı mesajı delil sayan mahkeme, "Cinsel istismar suçunu işlediği sabit olduğunu davaya bakması gereken ağır ceza mahkemesidir" dedi. 8. Ağır Ceza Mahkemesi, Aralık 2020'de dosyayı karara bağlayarak alt sınırdan 3 yıl hapis cezası verdi. Duruşmalara katılmayan zanlı hakkında yakalama kararı çıkarıldı.