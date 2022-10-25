Şeytanın bile aklına gelmeyecek yöntem! Uyuşturucuyu şarj adaptörü içine gizlediler

İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Amirliği ekipleri, Adatepe Mahallesi Erdem Caddesi'nde asayiş uygulaması yaptı.
ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Şüpheli bir kişiyi durduran ekipler, üst aramasında şarj aleti adaptörünün içerisine gizlenmiş 6,84 gram metamfetamin ele geçirdi. Şüpheli M.K. gözaltına alındı.
Polis, uygulamada durdurduğu A.K'nin üst aramasında ise 33 uyuşturucu hap ele geçirdi, şüpheli gözaltına alındı.
M.K. uyuşturucu satmak, imal etmek, A.K. ise uyuşturucu kullanmak suçundan adliyeye sevk edildi.