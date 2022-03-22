Şeytanın bile aklına gelmeyecek yöntemle dolandırıcılık!

İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri gelen şikayetler üzerine soruşturma başlattı. İnternet üzerinden ürün satışı yapılan siteleri üzerinde gördükleri cep telefonu ve bilgisayar gibi satış ilanlarının sahiplerine ulaşan dolandırıcılar akıllara durgunluk veren sinsi planlarını devreye soktu. Şüpheliler mağdurlara, 'Farklı illerde yaşıyoruz. Cep telefonunu burada yaşayan bir arkadaşına kargoyla gönder. Ben de ürünü elden alıp parayı arkadaşına veririm' dedi. Bu yalanana inanan vatandaşlar, alıcı gibi görünen dolandırıcıların bulunduğu şehirdeki arkadaşlarına ya da akrabalarına sattıkları ürünü kargoyla gönderdi. Ürünün gönderildiği mağdurun arkadaşı ya da akrabasının adını ve soyadını öğrenen şüpheliler, kısa süre içerisinde bu isimler adına sahte kimlik hazırladı.
SAHTE KİMLİKLE ÜRÜNLERİ ŞUBEDEN TESLİM ALDILAR
Düzenledikleri sahte kimlikle kargo firmalarına giden dolandırıcılar, 'Ürünü şubeden teslim almak istiyorum' dedi. Kargo firması görevlisine kimliği gösteren dolandırıcılar ürünü aldıktan sonra kayıplara karıştı. Ürünün arkadaşlarına gitmediğini öğrenen mağdurlar soluğu poliste aldı. Dolandırıldığını anlayan vatandaşlar bir daha ulaşamadıkları alıcı rolündeki dolandırıcılardan şikayetçi oldu.
12 KİŞİYİ BENZER YÖNTEMLE DOLANDIRMIŞLAR
İzmir polisi İzmir merkezli, İstanbul ve Ankara'da eş zamanlı operasyon düzenledi. 9 şüpheli hakkında savcılık tarafından gözaltı kararı çıkartıldı. Benzer şekilde 12 adet dolandırıcılık olayını gerçekleştiren şüphelilerin yakalanmasına yönelik baskınlar yapıldı. 2 şüphelinin cezaevinde olduğu anlaşıldı. İzmir polisi İzmir'de 2, Ankara'da 2 ve İstanbul'da 2 olmak üzere 6 şüpheliyi yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 5'i tutuklanarak cezaevine gönderildi, 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı