Şeytanın bile aklına gelmeyecek yöntemle dolandırıcılık!

İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri gelen şikayetler üzerine soruşturma başlattı. İnternet üzerinden ürün satışı yapılan siteleri üzerinde gördükleri cep telefonu ve bilgisayar gibi satış ilanlarının sahiplerine ulaşan dolandırıcılar akıllara durgunluk veren sinsi planlarını devreye soktu. Şüpheliler mağdurlara, 'Farklı illerde yaşıyoruz. Cep telefonunu burada yaşayan bir arkadaşına kargoyla gönder. Ben de ürünü elden alıp parayı arkadaşına veririm' dedi. Bu yalanana inanan vatandaşlar, alıcı gibi görünen dolandırıcıların bulunduğu şehirdeki arkadaşlarına ya da akrabalarına sattıkları ürünü kargoyla gönderdi. Ürünün gönderildiği mağdurun arkadaşı ya da akrabasının adını ve soyadını öğrenen şüpheliler, kısa süre içerisinde bu isimler adına sahte kimlik hazırladı.