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Giriş Tarihi: 1.2.2023 14:59 Son Güncelleme: 1.2.2023 15:22

“Seyyah Ömer” ve Köpeği “Yoldaş” Fethiye’ye geldi

2 yıl önceki Ege ve Akdeniz’deki yangın felaketlerinin ardından doğa ve yeşil için uzun bir yürüyüş başlatan ‘Seyyah Ömer’ lakaplı Ömer Özer, geldiği Muğla Fethiye’den sonra Uşak ve İç Anadolu’ya doğru yürüyecek.

Erdoğan CANKUŞ
“Seyyah Ömer” ve Köpeği “Yoldaş” Fethiye’ye geldi

Manisa'da yaşayan 36 yaşındaki Ömer Özer 2 yıl önce yurdun ciğerlerini yakan yangın felaketinin ardından yeşil vatanı korumak ve doğa anayla barışmak için başlattığı kutlu yürüyüşte yaklaşık 4 bin km tamamladı. Sırtında koca çantası '81 İl 81 Fidan Ormanlar İçin Yürüyorum' sloganıyla 5 Eylül 2021 yılında Manisa'dan yola çıkan Ömer Özer yürüyerek geride bıraktığı 20 şehrin toprağına birer fidan dikerek Fethiye'ye geldi. Likya Antik Yolu'nda tanıştığı İsviçreli Silvio Spanhaver ile Ölüdeniz'e oradan Fethiye'ye yürüyen Özer, tam 4 bin kilometreyi buldu.

Seyyah Ömer Özer, "Bu yürüyüşe 2021 yılında yaşanan büyük orman yangınlarından sonra bir farkındalık oluşturmak için Manisa'dan çıktım. '81 İl 81 Fidan Ormanlar İçin Yürüyorum' sloganıyla bu tura başladım. Amacım toplumda orman yangınlarına, ormanlara, doğaya karşı bir duyarlılık, bir farkındalık oluşturmak. 2 yıl önce yaşanan orman yangınlarından sonra Eylül ayında başladığım bu yolculukta yirminci şehir Muğla Fethiye'deyim. Yolculuğum 21.şehir olarak Uşak olacak. Oradan Afyon, İç Anadolu ve Doğu Anadolu'ya kadar devam edecek. Daha yürüyeceğim ve fidan dikeceğim 61 il var. Şu anda 4 bin kilometreyi geçtim. 2 senedir yollardayım. Antalya'ya gelmiştim. Oradan Muğla için Antik Likya Yolu'na girdim. 2 ayda bu yolu tamamladım ve şu an Fethiye'deyim. Bu yolda İsviçreli Silvio Spanhaver ile tanıştım. Yanımdaki "Yoldaş'ın" hikayesi başka. Edirne Çanakkale sınırından bu yana 'Yoldaş' eşlik ediyor. Benimle Türkiye'yi yürüyor. O da 4 bin kilometreyi buldu. Fethiye'de belediye ile fidan dikim organizasyonu yapacağız. Daha sonra Uşak'a yürüyeceğim. Ormanları yakanları kınıyorum. İnşallah orman yangınlarına karşı bir farkındalık yaratabilirim." ifadelerini kullandı.

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“Seyyah Ömer” ve Köpeği “Yoldaş” Fethiye’ye geldi
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