Seyyar botoks mağduru Hicran Çukur: Yüzümde izler kaldı

Antalya Manavgat'ta kurduğu internet sitesi ve sosyal medya üzerinden kendisini doktor olarak tanıtarak evinde ve VIP aracında seyyar olarak botoks, yağ aldırma, yüz gençleştirme ve diş beyazlatma işlemleri yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan lise mezunu Raşit G. adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Raşit G.'nin serbest bırakılmasına tepki gösteren mağdurlardan Hicran Çukur, 2 yıl önce Raşit G.'ye yaptırdığı işlemler nedeniyle mağdur olduğunu belirterek "Yüzümde izler kaldı.Tek mağdur ben değilim" diye konuştu. Hicran Çukur, yurtdışından gelen bazı insanların da mağdur olduğunu ancak tehdit nedeniyle sessiz kaldığını ileri sürdü. VIP araçta yapılan aramada piyasa değeri 2 milyon 500 bin TL'lik kaçak botoks tıbbi ilaç, enjektör, kayıtdışı tıbbi cihazlar ele geçirilmişti. Raşit G.'nin ikametinde ve seyyar olarak VIP araçta güzellik salonu adı altında botoks, yağ aldırma, yüz gençleştirme ve diş beyazlatma gibi işlemler yaparak insan sağlığını tehlikeye sokacak faaliyetlerde bulunduğu belirlendi.KOM Şube Müdürlüğü, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Çolaklı Jandarma Karakolu ve Manavgat İlçe Sağlık Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda Raşit G.'nin yetkisi ve eğitimi olmadan kendisini doktor olarak tanıtarak evinde ve Mobil VIP araçta bugüne kadar yüzlerce operasyon yaptığı; dolandırıcılık, basit yaralama, kasten yaralamadan suç kaydının bulunduğu belirlenmişti.