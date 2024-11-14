Seyyar estetikçilik yapan sahte doktor yakalandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, Çolaklı Mahallesi'nde yaşayan Raşit G.'nin, kendisini doktor olarak tanıtıp seyyar kliniğe dönüştürdüğü VIP araçta, botoks, yağ alma, yüz gençleştirme ve diş beyazlatma işlemleri yaptığı belirlendi. Bunun üzerine harekete geçen Çolaklı Jandarma Ekipleri, Raşit G.'yi gözaltına aldı. Şüphelinin VIP aracında yapılan aramada piyasa değeri 2 milyon 500 bin TL olduğu tahmin edilen kaçak botoks, tıbbi ilaç, enjektör, kayıtdışı tıbbi cihazlar ele geçirildi. Raşit G.'nin dolandırıcılık, basit yaralama, kasten yaralama ve 1219 Sayılı Kanun'a muhalefetten suç kaydının bulunduğu ve lise mezunu olduğu belirlendi. Raşit G.'nin, müşteri olarak daha çok turistleri seçtiği de ortaya çıktı. Jandarma, Raşit G.'nin botoks yaptığı mağdurların tespiti ve şikâyetçi olmaları için çalışma başlattı. İfade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Raşit G. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.