Seyyar satıcı hastane içerisinde iki doktoru rehin aldı

KÜFÜRLER ETTİ, ÖLDÜRME TEHTİDİNDE BULUNDU

Saldırgan seyyar satıcı odaya girdikten sonra Asistan Doktor Begüm Yağmur Bakkalcı'ya ve odada bulunan diğer Asistan Doktor Osman Gazi Sağlam'a parfüm satmak istedi. Asistan Doktor Sağlam bu durumun hastanede uygun olmadığını belirterek Uğur Ç.'nin hastaneden çıkmasını istedi. Uğur Ç. odanın kapısını kitleyerek iki doktoru rehin aldı. Asistan doktorların telefonlarına yöneldiğini gören saldırgan Uğur Ç., küfürler ederek öldürme tehdidinde bulundu. Asistan Doktor uzun bir süre saldırganı, bekleyen hastası olduğunu söyleyerek kapıyı açması için ikna etmeye çalıştı. Fakat, Sağlam her ne dediyse saldırgan seyyar satıcıyı ikna edemedi.

ASİSTAN DOKTORA SALDIRDI

Asistan Doktor Sağlam'ın kapıyı açma ısrarı üzerine, Uğur Ç. Sağlam'ın üzerine yürüyerek saldırdı. Çıkan arbede de Sağlam'ın elinde çatlak oluştu. Arbede sesini duyanlar hemen odanın önüne gelerek polise ve güvenliğe haber etti. Polisin ve güvenliğin kapıyı açma çabası olumsuzlukla sonuçlandı. Arbede esnasında anahtarı saldırgandan almayı başaran Sağlam, saldırganın boşluğundan yararlanıp kapıyı açtı. Güvenlik güçlerinin içeri girmesi ile saldırgan etkisiz hale getirildi.

"HASTAMI TEDAVİ ETMEMİ ENGELLEDİ, BUNA ÜZÜLDÜM"

Olay sonrasında emniyete giderek ifade veren doktorlar saldırgandan şikayetçi oldu. Asistan Doktor Osman Gazi Sağlam emniyetteki ifadesinde şunları söyledi: "Üç kez dışarı çıkmasını rica ettim. Kan şekeri düşen hastam vardı. Parfüm almayacağımı, hastamın durumunun kötü olduğunu bir an önce yanına gitmem gerektiğini söyledim. Bizi bırakmadı. Daha sonra hastanın kan şekerinin 400'e çıktığını öğrendim. Hastanın tedavisini zamanında yapamadık. Buna çok üzüldüm. Güvenliği aramamızı engelledi. Avazı çıktığı kadar bağırıyordu. Dışarıdan arkadaşlar sesi duyup aramışlar. Üzerimize yürüdü. Ağza alınmayacak küfürler etti. Açıkça 'seni öldüreceğim, seni yaşatmayacağım' diye tehdit etti. Bana saldırdı. Arbede yaşandığı sırada çantasından bir şeyler çıkarmaya çalıştığını gördüm. Bıçak olduğunu düşündüm"

"ARBEDE YAŞANDI"

Saldırıya maruz kalan diğer Asistan Doktor Begüm Yağmur Bakkalcı ise ifadesinde, "Yataklı servis bölümünde çalışırken yanıma geldi. Beni size yönlendirdiler dedi. Hasta yakını olup olmadığını sordum, kendini ifade edemeyince çok fazla konuşmadan yanından ayrıldım. Sonra doktor odasına girdi. Parfüm sattığını söyledi. Bunun üzerine servisten çıkmasını söyledim. Doktor odasının kapısını kapatarak anahtarı cebine koydu. Üzerime doğru yürüdü. Yaptığının suç olduğunu söyledim, aldırış etmedi. Sonra Osman Gazi Sağlam'ın üzerine yürüdü. Arbede yaşandı. Bu sırada şahıs buradan sağ salim çıkamazsınız diye tehdit etti. Kapı açıldığında güvenlik müdahale etti" dediği öğrenildi.

Polis tarafından gözaltına alınan Uğur Ç., polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.