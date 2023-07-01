Seyyar satıcılar ile zabıta birbirine girdi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) zabıta ekiplerinin dün Bakırköy sahilinde yaptığı denetimler karakolda bitti. Zabıta ekipleri sahil bandında çekirdek satan bir seyyar satıcıya uyarılarda bulunarak tezgahını kaldırması gerektiğini söyledi. Şahsın itirazı üzerine tartışma başladı. Çekirdeklerin depolandığı binayı da tespit eden zabıta ekipleri, depoya gitti. Yaklaşık 20 kişilik zabıta ekibi, depoda bulunan şahısların da mukavemetiyle karşılaştı. Ortalık bir anda savaş alanına döndü. Tekme ve yumruklar havada uçuştu. Yaralanan bir seyyar satıcı Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekiplerinin gelmesiyle olay yatıştırılırken, Kartaltepe Polis Merkezi'ne götürülen seyyar satıcı ve zabıtalar birbirlerinden şikayetçi oldu.