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Giriş Tarihi: 21.11.2021 09:09

Sezai Karakoç Şehzadebaşı Camii’nde dualarla anıldı

BULUT YAMANDAĞ BULUT YAMANDAĞ
Sezai Karakoç Şehzadebaşı Camii’nde dualarla anıldı

Türk Edebiyatının usta isimlerinden Sezai Karakoç, Şehzadebaşı Camii’nde Kuran-ı Kerim tilaveti, dualar ve Şehzadebaşında Gün Doğmadan isimli şiir ile anıldı.

Yüce Diriliş Partisi, 16 Kasım'da hayatını kaybeden Türk Edebiyatının usta kalemi ve partinin genel başkanı Sezai Karakoç için kabrinin bulunduğu Şehzadebaşı Camii'nde anma programı düzenledi. Usta şair için, ölümünün 5'inci gününde sabah namazı öncesinde Kuran-ı Kerim okundu. Okunan Kuran-ı Kerim'i dinleyen vatandaşlar, Karakoç için dua etti.

ŞEHZADEBAŞINDA GÜN DOĞMADAN ŞİİRİ OKUNDU
Kılınan sabah namazının ardından Sezai Karakoç tarafından yazılan Şehzadebaşında Gün Doğmada isimli şiir okundu. Vatandaşların büyük ilgi gösterdiği anma programı sonunda katılımcılara çorba ikram edildi.

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Sezai Karakoç Şehzadebaşı Camii’nde dualarla anıldı
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