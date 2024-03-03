Sezer, Gölcük’ün geleceğini şekillendirecek projeleri açıkladı

Gölcük Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan Adayı Ali Yıldırım Sezer, 31 Mart seçimleri öncesi vatandaşlara hitap ederek seçim beyannamesini açıkladı. Gölcük 17 Ağustos Spor Salonu'nda düzenlenen seçim beyannamesi ve meclis üyeleri aday tanıtım toplantısına Başkan Sezer, coşkulu kalabalık tarafından meşalelerle karşılandı. Programda yeni dönem için projelerini anlatan Sezer, "Aynı coşku ve kararlılıkla, inşallah, 31 Mart akşamı da, seçim zaferimizi hep birlikte kutlayacağız" dedi.





SALON TIKLIM TIKLIM DOLDU

Sezer'in yeni dönemde Gölcük'e kazandıracağı projelerin beyan edildiği toplantıya; Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AK Parti İl Başkanı Dr.Şahin Talus, MKYK üyeleri İlyas Şeker, Davut Coşkun Şiviloğlu ve Serpil Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Etik Kurulu Üyesi İbrahim Karaosmanoğlu, MHP İl Başkanı Murat Nuri Demirtaş, AK Parti, MHP ve BBP İlçe Başkanları, AK Parti eski İl Başkanı Mehmet Ellibeş, geçmiş dönem Belediye Başkanları İsmail Barış ve Zekeriya Savaş, eski ilçe başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

PROGRAM ÖNCESİ COŞKULU KARŞILAMA

17 Ağustos Spor Salonu önünde toplanan yüzlerce kişi yaktıkları meşalelerle Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, İl Başkanı Şahin Talus ve Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer'i coşku ile karşıladı. Gölcüklülerin coşkulu destekleri ile salona giren Sezer, tamamen dolan spor salonundaki Gölcüklülere yeni dönemde gerçekleştirilecek projelerini anlattı.

GÖLCÜK BİZE, BİZ DE SİZE EMANETİZ

Gölcük'ün çehresini değiştirmek için bu güne kadar çok sayıda projeyi hayata geçirdiklerini söyleyen Sezer, "Gölcük'ümüzü kalkındırmak ve daha güzel bir ilçeyi vatandaşlarımıza sunmak için elimizden gelen tüm gayreti sarf ettik. İnşallah 31 Mart günü sizin desteğinizle seçildikten bu güne kadar olduğu gibi Gölcük'e hizmet etmek için gece gündüz demeden, tüm mesai arkadaşlarımızla birlikte çalışmaya devam edeceğiz. İnşallah bundan sonra da Gölcük bize, biz de Gölcüklü hemşerilerimize emanetiz" dedi.

HAZIRIZ, KARARLIYIZ, KAZANACAĞIZ

Programda konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ise Başkan Sezer ile birlikte Gölcük'e sayısız hizmetler kazandırdıklarını, 31 Mart'ta da rekor oyla Gölcük'te AK belediyeciliğin devam edeceğini söyledi. Tahir Büyükakın, "Gerçek belediyecilik laf üreten değil, kendine değil kentine çalışan, tatil bana yakışıyor diyenlerin değil, gece gündüz çalışırım diyenlerin yaptığı belediyeciliktir. Türkiye Yüzyılı şehirlerini inşaa etmek için, Türkiye Yüzyılı'na yakışan Kocaeli ve Gölcük'ü inşa etmek için hazırız, kararlıyız, kazanacağız inşallah" diye konuştu.

SEZER'İN YENİ DÖNEM PROJELERİ

Programda Başkan Sezer'in yeni dönemde Gölcük'e kazandıracağı projeler arasında ise D-130 Gölcük Kent Geçişi, Gölcük 800 Kişilik Yeni Kongre Merkezi, Yazlık Ilıca Otel, Donanma Parkı, Eski Sanayi alanı yeni yaşam alanı, Çiftlik Yeni Sosyal ve Ticari Otopark ve Park Alanı Projesi, Eriklitepe Gelişim Projesi, Ulaşlı Alt Geçidi, Gözlementepe Mesire Alanı, İhsaniye Kültür ve Sosyal Yaşam Merkezi, Sezai Karakoç üst geçidi, Hasaneyn Spor Kompleksi, Yazlık amatör Spor Kulüpleri Futbol Sahası, Tarihi Saraylı Evleri Restorasyonu, Çocuk Köyü, Dijital Dershane, Engelsiz Gölcük Mola Evi, yeni park alanları ve spor sahaları, Genç Gölcük Merkezleri, Spor Merkezileri ve Yeni Kapalı Spor Salonu Projesi gibi birçok proje yer aldı.

MECLİS ÜYESİ ADAYLARI TANITILDI

Projelerin açıklanmasının ardından Cumhur İttifakı Gölcük Belediye Meclis Üyesi Adayları tanıtıldı. Coşkulu tanıtımın ardından program sona erdi. Başkan Sezer programa katılan ve kendilerine destek veren tüm hemşehrilerine teşekkür etti.