Sezgin Mumcu, "Tıpkı kurtuluş savaşında Nene Hatun gibi meydanlara sahip çıkıldı"

AK Parti Trabzon İl Başkanı Dr. Sezgin Mumcu,15 Temmuz darbe girişiminin 6.yıldönümü dolayısıyla İl başkanlığında basın açıklaması yaptı. Toplantıya Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Atilla Ataman, İl yönetim kurulu üyeleri katıldı. Başkan Mumcu yaptığı açıklamada, " Bugün, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin birliğini ve bütünlüğünü hedef alan, 15 Temmuz 2016 yılında yapılmak istenen, amacı ülkemizin istiklali ve istikbalini karartmak olan hain darbe girişiminin ve aziz milletimizin destansı zaferinin 6. Yıldönümü. Bu Millet Darbe girişiminin yapıldığı o karanlık gecede, tıpkı Kurtuluş Savaşı'nda kundaktaki bebesini bırakıp cepheye koşan nene hatun gibi 7'den 70'e meydanlara koşmuş iradesine, demokrasisine sahip çıkmıştır. Bu, aziz milletimizin asla esaret altına girmeyeceğinin en güzel örneğidir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın milleti adına verdiği mücadelede, ona destek olmak için meydanları dolduran ve tanklara göğüs geren aziz milletimiz, gerçek demokrasinin ne olduğunu dünyaya göstermiştir" dedi.

İHANETE KARŞI HER ZAMAN DİMDİK BİR TUTUM SERGİLEYECEĞİZ

Mumcu, "Darbecilerin başarılı olması halinde ülkemiz ve milletimiz boyunduruk altına girecek, bağımsızlığımız elimizden alınacak ve tüm egemenlik doğrudan küresel güçlere teslim edilecekti. Elhamdülillah o günde olduğu gibi bugün de yüce milletimiz FETÖ, PKK, DHKP-C demeden terör örgütleriyle mücadeleye devam ediyor. Bizler ezanlar susmasın, bayrağımız yere düşmesin diye ihanete karşı her zaman dimdik bir tutum sergileyeceğiz. O gece Türkiye Cumhuriyeti Devletine ve seçilmiş Cumhurbaşkanı'na yapılmak istenen kalkışmaya karşı olan milletimiz, demokrasi dışı yöntemlere meydan okumuş ve canlarını siper ederek seçtikleri lidere kurulan tuzakları bozmuştur. Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde her alanda büyüyen ve emperyalist güçleri ziyadesi ile rahatsız eden yeni Türkiye'yi geçmişte olduğu gibi yeniden sekteye uğratmak isteyenlerin, bu hain kalkışmanın da baş aktörlerinden olduğu apaçık ortadadır. Fakat yanıldıkları şuydu! Bu millet tarihin hiçbir döneminde bağımsızlığını ve geleceğini düşmanlarına sunmadı. 15 Temmuz'da da aksi düşünülemezdi" dedi.

DEMOKRASİ DIŞI YÖNTEMLERLE HİÇBİR GÜCÜN GALİP GELMESİNE İZİN VERMEYECEĞİZ

Milletimiz ferasetini ortaya koyarak 1453 Yılında Fatih'in ordusu cansiperane bir biçimde İstanbul'u fethetmek için nasıl savaştığının altını çizen Mumcu, " 15 Temmuz 2016 yılında Ankara'da İl Başkanlığımız önünde şehit olan Trabzonlu kardeşimiz Sedat Kaplan, Kalkışmaya ilk kurşunu sıkan Özel Kuvvetler Komutanlığında görevli kahraman Şehit Astsubayımız Ömer Halis Demir ve tankların karşısında dimdik dağ gibi duran Aziz Milletimiz şehit olma arzusuyla Vatanımızı hainlerden korumak için aynı ruh ile savaştılar. İşte bu ruhu asla kaybetmeyeceğiz!. Bağımsızlığına sahip çıkarken Tank'a yumruk, savaş uçağına levye fırlatan milletimizin karşısında demokrasi dışı yöntemlerle hiçbir gücün galip gelmesine izin vermeyeceğiz inşallah."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sözünü hatırlatan Başkan Mumcu, Cumhurbaşkanımızın da dediği gibi, "Biz, gölgesini üzerimizden hiç eksik etmeyecek o al sancağın bekçileriyiz. Biz, bu toprakları kanlarıyla yoğurarak vatan kılanlarız, şehitler tepesini boş bırakmayanlarız. Biz, Çanakkale ruhunu yeniden canlandırıp vatanı işgalden kurtaranlarız." Elhamdulillah. O gece, milletimizin bağımsızlığı hiçbir şekilde emperyalist güçlere ve onların işbirlikçilerine teslim edilmedi ve tıpkı Çanakkale Zaferi'nde olduğu gibi milletimizce bir kez daha 'Türkiye Geçilmez' denilerek tarihe kazınmıştır. Bizler milletçe, Vatanımıza, bayrağımıza, ezanımıza, demokrasimize sahip çıktıkça hiçbir güç Allah'ın izniyle birliğimizi bozamayacaktır. Tüm vatan hainlerine, hep beraber diyoruz ki Tek Millet, Tek Bayrak, Tek Vatan, Tek Türkiye. 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü, yaşadığımız acı hatıraları ve millî birlik örneğini sürekli hafızalarda sıcak tutacaktır. Bir kez daha 15 Temmuz gecesi ebedî âleme uğurladığımız şehitlerimize, kahraman vatan sevdalılarına Allah'tan rahmet, gazilerimize de sağlıklı uzun ömürler diliyorum" dedi.