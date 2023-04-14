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Giriş Tarihi: 14.4.2023 15:36 Son Güncelleme: 14.4.2023 16:11

Sezon başladı, Marmaris’i şantiyeye çevirdiler

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Marmaris’i şantiyeye döndürdü, vatandaş canından bezdi. Büyükşehir’in, Marmaris Yat Limanı’nda başlattığı yenileme çalışmaları aylardır bitirilemeyince vatandaşlar kolları sıvadı. Vatandaşlar kazılan yerlere kendi imkanlarıyla beton dökmeye başladı.

Hayrettin ŞAŞMAZ Hayrettin ŞAŞMAZ
Mikail ZEYBEK Mikail ZEYBEK
Sezon başladı, Marmaris’i şantiyeye çevirdiler

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin, Marmaris Yat Limanı'nda 33 Milyon 656 bin TL'lik yatırımla başlattığı çalışma kaplumbağa hızında ilerliyor. Turizm sezonu başlamasına rağmen bitirilemeyen çalışma tatilcileri, turizmcileri vatandaşları isyan ettirdi.

ŞANTİYEDE TURİZM OLMAZ

Aylardır şantiyeye dönen bölgede turizm yapılamayacağını belirten vatandaşlar, mağdur olduklarını dile getirdi. Martın ortasından beri bölgeye gelmeye başlayan turistler, turizmin göz bebeğinde şantiyeyle karşılaştı. Tatilcilerin söz konusu durumdan rahatsız olduğunu dile getiren esnaf, şantiyeye dönen alanda turizm yapılamayacağını vurguladı.

HALİMİZ HARAP

Büyükşehir turizmin gözbebeğinde çalışmayı aylardır bitiremeyince bölge esnafı kolları sıvadı. Restoran işçileri, belediyenin kazdığı ve öylece bıraktığı yerlere beton dökmeye başladı. Sahilde kazılan yerleri doldurmak için çalışan işçi Ahmet Sarı, "Belediye aylardır yapmıyor, biz yapıyoruz şu halimize bakın. Belediye yeterince çalışmıyor. Halimiz harap, mahvolduk. Biz inşaat ustası değiliz, garsonuz" dedi.

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Sezon başladı, Marmaris’i şantiyeye çevirdiler
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