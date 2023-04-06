SGK Müdürü Şenel yapılandırma kanununun ayrıntılarını paylaştı

7440 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni kabul edilen kanunla vadesi geçmiş ve ödemesi devam eden bazı borçlara yapılandırma kolaylığı getirildi. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Amasya İl Müdürü Nurcan Yurt Şenel, kanunla ilgili ayrıntıları masaya yatırdı. Kanun kapsamında vatandaşlar tarafından en çok merak edilen soruları yanıtladı.

Hangi Borçlar Kanun Kapsamında Yapılandırılabilecek

Sigorta primleri başta olmak üzere birçok borca yapılandırma getirildiğinin altını çizen SGK Amasya İl Müdürü Nurcan Yurt Şenel, açıklamasında; "2022/Aralık ayı ve öncesi dönemlere ait; Sigorta primleri,Emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, Ek karşılık primi, Sosyal güvenlik destek primi, Genel sağlık sigortası primleri, İşsizlik sigortası primleri, İş kazası, meslek hastalığı, malullük ve vazife malullüğü sonucunda doğan rücu alacakları, 6183/48 inci maddesi kapsamında taksitlendirilen alacaklar, Yersiz ödenen gelir ve aylıklardan doğan alacaklar, İsteğe Bağlı ve Topluluk sigortası primleri, Eksik işçilikten kaynaklanan prim31.12.2022 tarihinden önce (bu tarih dahil) işlenen fiillere ilişkin olup son başvuru tarihine kadar tebliğ edildiği halde bu tarihe kadar ödenmemiş olan idari para cezaları, Kanunun yayımı tarihinden önce asıllarıödenen alacakların; Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla henüz ödenmemiş olan ferileri, 5510/ Ek 5, Ek 6'ıncı maddeleri ile 2925 sayılı Kanun kapsamındaki sigortalılıklardan doğan primler, yapılandırma kapsamına girecek. Ayrıca Sosyal Güvenlik Kurumunca Takip ve Tahsili Yapılan; Damga Vergisi, Eğitime Katkı Payı, Özel İşlem Vergisi,borçları yapılandırma kapsamındadır.

Hangi Borçlar Kanun Kapsamı Dışında Kalıyor

6552, 6736, 7020 ve 7143 sayılı Kanun hükümlerine göre bu Kanunun yayımı tarihi itibarıyla devam eden yapılandırma borçları,5393 sayılı Kanunun geçici 5 inci maddesi, 10.7.2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun geçici 3 üncü maddesi kapsamında uzlaşılan belediye borçları, 6360 sayılı Kanunla kapatılan belediyelerin devredilen borçları, Sağlık hizmeti sunucularına (hastaneler, eczaneler, optikçiler) yersiz yapılan ödemelerden veya bunlara kesilen cezai şartlardan doğan alacaklar, SGK kira alacakları, yapılandırma kapsamında değildir.

Yapılandırma Başvuruları Nasıl Yapılacak

Her borç türü farklı şekilde yapılan başvuru ile yapılandırılabilecek. Kimi borçlar e-Sigorta kanalı ile başvuru yapılabiliyorken kimi başvurular elden veya posta yoluyla olacak. Sigorta primi İşsizlik sigortası primi Sosyal güvenlik destek primi İdari para cezası Damga vergisi Özel işlem vergisi Eğitime katkı payı Eksik işçilikten kaynaklanan prim borçları e-Sigorta kanalı ve Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerine posta yoluyla yapılacak.

Ek 9 kapsamında ev hizmetlerinde 10 günden fazla sigortalı çalıştıran işverenlerin borçları ile Kanun kapsamından çıkmış işverenler (daha önce e-Sigorta kullanıcı kodu ve şifresi almamış veya unutmuş olan) Elden ya da posta yoluyla yapılabilecek.

Belediyeler ve bunlara bağlı kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşların 31.5.2023 tarihi mesai bitimine kadar başvuruda bulunmamaları halinde, bu kuruluşların kapsama giren borçları başvuru şartı aranmadan 120 ay üzerinden aylık eşit taksitler halinde yapılandırılacaktır.

4-B kapsamındaki Bağ-Kur'lular ve primini kendi ödeyen sigortalı işverenler e-devlet üzerinden, posta yoluyla veya şahsen başvuruda bulunabilecek. 4/c Prim ve kesenek borçları için e-sigorta kanalıyla (Kesenek Bilgi Sisteminden)Elden (SPGM- Primler Daire Başkanlığına)Posta yoluyla (SPGM- Primler Daire Başkanlığına) başvuru yapacak. 4/c İdari para cezaları ise e-sigorta kanalıyla (Kesenek Bilgi Sisteminden) Elden (İşyerinin bağlı bulunduğu SGİM / SGM Müdürlüğüne) Posta yoluyla (İşyerinin bağlı bulunduğu SGİM / SGM Müdürlüğüne) başvuru yapacak.

Yapılandırma için son başvuru tarihi 31 Mayıs 2023 Çarşamba günü. İlk taksit ödemeleri için ise son gün 3 Temmuz 2023 Pazartesi.

Yapılandırmanın Avantajları

Yapılandırma kapsamındaki alacaklara, Asgari işçilik değerlendirilmesi sonucu ortaya çıkan eksik işçilik tutarına, Rücuen alacaklara,Yersiz ödenen aylık ve gelirlere,Kanuni faiz yerine Yİ-ÜFE uygulanacaktır. 31.12.2022 tarihinden önce (bu tarih dâhil) işlenen fiillere ilişkin idari para cezaları asıllarının yüzde 50'sine gecikme cezası ve gecikme zammı yerine Yİ-ÜFE uygulanacaktır.

Peşin Ödemede Yİ-ÜFE'nin Yüzde 90'ı Silinecek

Yİ-ÜFE ile güncellenen prim alacağının en son 3.7.2023 tarihinde peşin ödenmesi halinde, Yİ-ÜFE'nin yüzde 90'ı silinecektir.

Taksitli Ödemeler

Taksitle ödemeyi tercih edenler aylık dönemlerde 12, 18, 24, 36 ve 48 eşit taksitle ödeme yapabileceklerdir. Tercih edilen taksit sayısına göre tablodaki katsayılar kullanılarak ödenecek tutar hesaplanacaktır. Yapılandırmaya yasal süre içerisinde başvurmak kaydıyla ilk taksit ödeme süresi olan 3.7.2023 tarihinden önce, başvuru süresi içerisinde talep edilen taksit sayısından daha fazla veya daha az taksit sayısının tercih edilmesi mümkün (ilk başvuru tarihi değiştirilmeksizin) bulunmaktadır. Bu durumda ödeme planı talep edilen yeni taksit sayısına göre oluşturulacaktır. Peşin ödeme veya taksitler kredi kartıyla ödenebilecektir. 12 taksite 1,09, 18 taksite 1,135, 24 taksite 1,18, 36 taksite 1,27, 48 ay taksite ise 1,36 katsayı uygulanacak.