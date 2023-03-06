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Giriş Tarihi: 6.3.2023 13:48 Son Güncelleme: 6.3.2023 14:04

SGK’larda EYT izdihamı sürüyor

EYT ilgili kanunun yürürlüğe girmesinin ardından gelen başvurular nedeniyle Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) binaları önünde başlayan yoğunluk bugün de sürdü.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
SGK’larda EYT izdihamı sürüyor

EYT ile ilgili düzenlemeleri içeren 'Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesinin ardından, emekliliğe hak kazanan vatandaşlar SGK binaları önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

İşlemlerin e-devlet üzerinden yapılabileceği uyarılarına rağmen vatandaşlar, çeşitli aksaklıklar yaşadıklarını belirterek SGK binaları önündeki bekleyişine devam ediyor. Vatandaşlar, Şişli ve Esenyurt SGK binalarının önünde de gece saatlerinden itibaren beklemeye başladı.

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SGK’larda EYT izdihamı sürüyor
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