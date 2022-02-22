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Giriş Tarihi: 22.2.2022 11:38 Son Güncelleme: 22.2.2022 11:39

SGK’yı 13 milyon zarara uğrattılar

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
SGK’yı 13 milyon zarara uğrattılar

Ankara’da ilaç bedellerinin devlet tarafından karşılanmasını istismar eden şebeke, fazla ilaç yazdırılarak SGK’yı 13 milyon lira zarara uğrattı. Ankara Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ankara merkezli 15 ilde ‘tampon’ operasyonu düzenleyerek 40 şüpheliyi gözaltına aldı. Soner K. isimli hemofili hastasının Ankara’da bulunan doktorların fazla ilaç yazdırdığını anlaması üzerine farklı illerdeki hastanelere giderek ilaç yazdırmaya devam ettiği ortaya çıktı.

Ankara Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, kamu kurum ve kuruluşlarının zararına nitelikli dolandırıcılık yapan şebekeye yönelik 6 ay teknik ve fiziki takibin ardından Ankara merkezli 15 ilde eş zamanlı düzenlediği "Tampon" operasyonunda 40 kişiyi gözaltına aldı. Ankara Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının koordineli çalışmasında şüphelilerden 34 kişinin Hemofili (Kan Hastalığı) hastası olduğu, hasta olmalarından dolayı ilaç bedellerinin devlet tarafından karşılanmasını istismar ettiklerini belirledi.

Şüpheliler, kendi kullanmaları için reçete edilen kan hastalığı ilaçlarını ihtiyaçları olmadığı halde fazladan yazdırdıkları ortaya çıkarken temin edilen fazla ilaçların şebekeye para karşılığında verdikleri tespit edildi. Şüphelilerden 6 kişinin fason ilaç şirketi çalışanı ve sahibi olduğu, Kan Hastalığı hastası kişiler ile irtibat kurarak ellerindeki yazdırılan ilaçları topladıkları ortaya çıktı.

13 MİLYONLUK VURGUN

Şüphelilerden M.D ve İ.Y.P.'nin il il gezerek şebeke ile iş birliği yapan hemofili hastalarından ilaç topladığı belirlendi. Ayrıca Soner K. isimli hemofili hastasının Ankara'da bulunan doktorların fazla ilaç yazdırdığını anlaması üzerine farklı illerdeki hastanelere giderek ilaç yazdırmaya devam ettiği tespit edildi. Şebeke fazla yazılan ve hastalar tarafından kullanılmayan ilaçlar nedeniyle kamuyu 13 milyon lira zarara uğrattığı ortaya çıktı.

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SGK’yı 13 milyon zarara uğrattılar
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